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Постер фильма Американец
5.1
Американец - Международный трейлер
Киноафиша Фильмы Американец
5.1

Американец

, 2011
Americano
Франция / драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Американец
5.1
Американец - Международный трейлер
Американец  Международный трейлер

О фильме

Главный герой приезжает в родной город Лос-Анджелес для решения вопросов связанных с наследством. в клубе под названием «Американец» он встречает подругу детства, которая работает там танцовщицей.

В ролях

Сальма Хайек
Сальма Хайек
'Lola'
Джеральдин Чаплин
Джеральдин Чаплин
Linda
Кьяра Мастроянни
Кьяра Мастроянни
Claire
Карлос Бардем
Карлос Бардем
Luis
Жерар Джеймс
Матье Деми
Martin
Жан-Пьер Моки
Жан-Пьер Моки
Le père
Андре Вильм
Андре Вильм
L'Allemand
Pablo Garcia
Pedro
Sabine Mamou
La mère
Timothy Davis
Le douanier
Режиссер Матье Деми
Сценарист Матье Деми
Композитор Жорж Делерю
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2011
Премьера в мире 10 сентября 2011
Дата выхода
30 ноября 2011 Франция
Сборы в мире $204 165
Производство Les Films de l'Autre, Ciné-tamaris, Arte France Cinéma
Другие названия
Americano, Amerikano, Американо, シークレット・オブ・マイ・マザー, 美式

Рейтинг фильма

5.1
Оцените 15 голосов
5.1 IMDb

Трейлеры фильма

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Американец - Международный трейлер
Американец Международный трейлер
Американец - Отрывок 2
Американец Отрывок 2
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