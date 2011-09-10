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5.1
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Американец
5.1
Американец
, 2011
Americano
Франция / драма / 18+
Трейлеры
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
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Трейлеры
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Места съёмок
5.1
Американец
Международный трейлер
Международный трейлер
О фильме
Главный герой приезжает в родной город Лос-Анджелес для решения вопросов связанных с наследством. в клубе под названием «Американец» он встречает подругу детства, которая работает там танцовщицей.
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В ролях
Сальма Хайек
'Lola'
Джеральдин Чаплин
Linda
Кьяра Мастроянни
Claire
Карлос Бардем
Luis
Жерар Джеймс
Матье Деми
Martin
Жан-Пьер Моки
Le père
Андре Вильм
L'Allemand
Pablo Garcia
Pedro
Sabine Mamou
La mère
Timothy Davis
Le douanier
Режиссер
Матье Деми
Сценарист
Матье Деми
Композитор
Жорж Делерю
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Франция
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2011
Премьера в мире
10 сентября 2011
Дата выхода
30 ноября 2011
Франция
Сборы в мире
$204 165
Производство
Les Films de l'Autre, Ciné-tamaris, Arte France Cinéma
Другие названия
Americano, Amerikano, Американо, シークレット・オブ・マイ・マザー, 美式
Еще
Рейтинг фильма
5.1
Оцените
15
голосов
5.1
IMDb
Трейлеры фильма
Все трейлеры
Американец
Международный трейлер
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0
Американец
Отрывок 2
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