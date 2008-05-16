Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Рождественская сказка Рождественская сказка
Киноафиша Фильмы Рождественская сказка
Un conte de Noel

Рождественская сказка, 2008

2008 / Франция
6.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме
Жюнона и Абель — пожилая супружеская пара. На Рождество их дети должны собраться под крышей отчего дома все вместе впервые за шесть лет. Старшая дочь Элизабет приезжает со своим замкнутым и необщительным ребенком Полем. Анри, паршивая овца в семействе, привозит любовницу. Младший из сыновей Иван прибывает с преданной женой Сильвией и двумя детьми. Еще ожидается племянник Симон, сын умершего брата Жюноны. Но на повестке дня будет не только праздник в теплом семейном кругу. Для Жюноны, у которой обнаружили лейкемию, это Рождество может стать последним. Элизабет и Анри многие годы терпеть не могут друг друга, им придется помириться. В прошлом Сильвии скрывается какая-то зловещая тайна, которую ей предстоит узнать.
6.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 2 часа 30 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 16 мая 2008
Режиссер
Арно Деплешен
Арно Деплешен
В ролях
Катрин Денев
Катрин Денев
Матье Амальрик
Матье Амальрик
Кьяра Мастроянни
Кьяра Мастроянни
Мельвиль Пупо
Мельвиль Пупо
Ипполит Жирардо
Ипполит Жирардо
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Рождественская сказка Маппетов
Рождественская сказка Маппетов (1992)
7.714286
Фильм находится в подборках
Зарубежные новогодние фильмы Зарубежные новогодние фильмы
Постер фильма Рождественская сказка 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
13 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Что посмотреть на Новый год, когда хочется праздничного настроения Что может быть лучше праздничных фильмов со всего света для хорошего настроения. Мы подскажем вам, что выбрать посмотреть на новогодние и рождественские праздники. Создайте себе новогоднее настроение с помощью нашей праздничной подборки кино.
Написать
7 декабря 2021 17:00
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Приложение киноафиши