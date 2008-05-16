Рождественская сказка, 2008

Жюнона и Абель — пожилая супружеская пара. На Рождество их дети должны собраться под крышей отчего дома все вместе впервые за шесть лет. Старшая дочь Элизабет приезжает со своим замкнутым и необщительным ребенком Полем. Анри, паршивая овца в семействе, привозит любовницу. Младший из сыновей Иван прибывает с преданной женой Сильвией и двумя детьми. Еще ожидается племянник Симон, сын умершего брата Жюноны. Но на повестке дня будет не только праздник в теплом семейном кругу. Для Жюноны, у которой обнаружили лейкемию, это Рождество может стать последним. Элизабет и Анри многие годы терпеть не могут друг друга, им придется помириться. В прошлом Сильвии скрывается какая-то зловещая тайна, которую ей предстоит узнать.

Развернуть