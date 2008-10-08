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11-летний Марко по прозвищу Хамза бежит из приемной семьи и вскоре оказывается в своем родном таборе — в окрестностях марсельского района Эстак. Однако там он тоже никому не нужен и вынужден устраивать свое существование сам. Сначала вместе со своим кузеном Койотом и карликом Тони он пытается зарабатывать на жизнь организацией петушиных боев, но вскоре молодой араб-сосед по прозвищу Рахит втягивает его в намного более рискованные дела…
|8 октября 2008
|Франция