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Постер фильма Хамза
6.8
Киноафиша Фильмы Хамза
6.8

Хамза

, 2008
Khamsa
Франция / драма / 18+
Постер фильма Хамза
6.8

О фильме

11-летний Марко по прозвищу Хамза бежит из приемной семьи и вскоре оказывается в своем родном таборе — в окрестностях марсельского района Эстак. Однако там он тоже никому не нужен и вынужден устраивать свое существование сам. Сначала вместе со своим кузеном Койотом и карликом Тони он пытается зарабатывать на жизнь организацией петушиных боев, но вскоре молодой араб-сосед по прозвищу Рахит втягивает его в намного более рискованные дела…

В ролях

Марк Кортес
Khamsa
Рэймонд Адам
Coyote
Симон Абкарян
Симон Абкарян
Le père
Мэгали Контрерас
Rita
Эммануель Адам
Tony Fourmann
Tony
Mehdi Laribi
Rachitique
Maëva Fertier
Lola
Сара-Лора Эстрагнат
Mélodia
Ezaï Canlay
Ezaï
Saïd Kerkache
La Fouine
Режиссер Карим Дриди
Сценарист Карим Дриди
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 8 октября 2008
Дата выхода
8 октября 2008 Франция
Сборы в мире $268 712
Производство Mirak Films, Arte France Cinéma, Canal+
Другие названия
Khamsa, Die Hand Fatimas

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 14 голосов
6.6 IMDb

Отзывы о фильме

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