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Персиполис Персиполис
Киноафиша Фильмы Персиполис Персиполис, 2007: актеры и роли
Persepolis Персиполис 2007 / Франция / США
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8
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Персиполис, 2007: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Марьян Сатрапи Винсент Паронно
В ролях
Катрин Денев Катрин Денев Catherine Deneuve Кьяра Мастроянни Кьяра Мастроянни Chiara Mastroianni Джина Роулэндс Симон Абкарян Симон Абкарян Simon Abkarian Даниэль Дарье Тилли Мандельбро
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