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Персиполис
Персиполис, 2007: актеры и роли
Persepolis
Персиполис
2007 / Франция / США
6.8
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 8
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Персиполис, 2007: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Марьян Сатрапи
Винсент Паронно
В ролях
Катрин Денев
Catherine Deneuve
Кьяра Мастроянни
Chiara Mastroianni
Джина Роулэндс
Симон Абкарян
Simon Abkarian
Даниэль Дарье
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