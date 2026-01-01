1959 год. Балтимор. Шестеро закадычных друзей, проводящих дни и ночи напролет в старомодной и дешевой забегаловке небольшого городка, задушевно беседуют о «своем». Женщины, азартные игры, «соленые» анекдоты — вот далеко не полный перечень тем и откровений молодых людей, переваливших 20-летний рубеж, которым предстоит научиться справляться с проблемами взрослой жизни и попрощаться с юношеской беззаботностью.
|2 марта 1982
|Россия
|16+
|6 сентября 1990
|Германия
|2 марта 1982
|Казахстан
|2 апреля 1982
|США
|2 марта 1982
|Украина
|29 сентября 1984
|Япония
|R18+