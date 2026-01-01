Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мементо» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Забегаловка
7.1
Киноафиша Фильмы Забегаловка
7.1

Забегаловка

, 1982
Diner
США / драма, комедия / 18+
Постер фильма Забегаловка
7.1

О фильме

1959 год. Балтимор. Шестеро закадычных друзей, проводящих дни и ночи напролет в старомодной и дешевой забегаловке небольшого городка, задушевно беседуют о «своем». Женщины, азартные игры, «соленые» анекдоты — вот далеко не полный перечень тем и откровений молодых людей, переваливших 20-летний рубеж, которым предстоит научиться справляться с проблемами взрослой жизни и попрощаться с юношеской беззаботностью.

В ролях

Стив Гуттенберг
Стив Гуттенберг
Edward 'Eddie' Simmons
Микки Рурк
Микки Рурк
Robert 'Boogie' Sheftell
Дэниел Стерн
Дэниел Стерн
Laurence 'Shrevie' Schreiber
Кевин Бейкон
Кевин Бейкон
Timothy Fenwick Jr.
Тим Дейли
Тим Дейли
William 'Billy' Howard
Эллен Баркин
Эллен Баркин
Beth
Пол Райзер
Пол Райзер
Modell
Кэтрин Даулинг
Barbara
Майкл Такер
Bagel
Джесика Джеймс
Mrs. Simmons
Режиссер Барри Левинсон
Сценарист Барри Левинсон
Композитор Bruce Brody, Ivan Král
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 1982
Премьера в мире 2 марта 1982
Дата выхода
2 марта 1982 Россия 16+
6 сентября 1990 Германия
2 марта 1982 Казахстан
2 апреля 1982 США
2 марта 1982 Украина
29 сентября 1984 Япония R18+
MPAA R
Бюджет $5 000 000
Сборы в мире $14 099 953
Производство Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), SLM Production Group
Другие названия
Diner, American Diner, Diner: Bromas de solteros, A cena con gli amici, Adeus amigos, Adeus, Amigos, Az étkezde, Cuando los jovenes crecen, Dîner, Diner - Møtestedet, Felnőtté válni, Fiket, Quando os Jovens se Tornam Adultos, Restoran, Svengijengi vauhdissa jälleen, Μια απίθανη τρελοπαρέα, Забегаловка, Забігайлівка, ダイナー

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 10 голосов
7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Забегаловка

Авалон
Авалон драма
1990, США
7.0
Алюминиевые человечки
Алюминиевые человечки драма, комедия, мелодрама
1987, США
6.0
Нормальный
Нормальный драма, спорт
1984, США
7.0
Бойцовая рыбка
Бойцовая рыбка драма
1983, США
7.0
Высоты свободы
Высоты свободы мюзикл, драма, мелодрама
1999, США
7.0
Пьянь
Пьянь мелодрама, комедия, драма
1987, США
7.0
Все еще красиво
Все еще красиво драма
2008, США
6.0
Мистер Джонсон
Мистер Джонсон драма
1990, США
6.0
Теленовости
Теленовости драма, комедия, мелодрама
1987, США
7.0
Большое разочарование
Большое разочарование комедия, драма
1983, США
6.0
Артур
Артур комедия, мелодрама
1981, США
6.0
Жар тела
Жар тела триллер, драма, мелодрама, криминал
1981, США
7.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Распаковка
Распаковка
2026, Россия, комедия
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
2026, Россия, приключения, семейный
Малыш-каратист
Малыш-каратист
2026, Россия, комедия, семейный
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Удивительный цифровой цирк: Последний акт
Удивительный цифровой цирк: Последний акт
2026, Австралия / США, приключения, анимация, комедия, детектив, фантастика, ужасы, драма
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Мой черный список в «Светофоре»: 4 товара, которые не беру даже со скидкой 90% (и 5 товаров, который просто огонь)
В СССР в сыре часто попадались мелкие цифры, а сейчас их днем с огнем не сыщешь – вот почему
Новые правила вводят для всех владельцев газовых плит: нарушите — газ отключат без предупреждения
Англосаксы вместо фашистов, Штирлиц – Лановой: этот советский детектив будто «слизан» с «Семнадцати мгновений», но… вышел даже раньше
Ты узнаешь ее из тысячи? По губам! Вспомните 6 культовых фильмов по помаде главной героини-красотки
Почему Арагорна в «Возвращении короля» короновал именно Гэндальф? Джексон наплевал на книги Толкина — в очередной раз!
Проглотите за вечер, но продолжения не дождетесь: 5 лучших мини-сериалов за последнюю пятилетку
Какого «Лешего»? Устал от НТВ и включил Первый канал: сразу попал на идеальный аперитив перед «Невским» – с Цыгановым и… Овечкиным
«Это же вам не лезгинка, а тест»: вспомните 6 фильмов Гайдая по кадру с танцем и попытайтесь не пуститься в пляс
Мимо «народного» списка лучших аниме года «Поднятие уровня» пролетело, как Сон Джин-у над Парижем: позорно не попали в топ-10
До GTA VI еще 5 месяцев и 10 000 рублей – так что ловите 3 фильма не хуже игры Rockstar: №2 – чистый Vice City от Майкла Бэя
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше