Между, 2011

Писатель Холл Балтимор, известный благодаря своим мистическим произведениям, переживает творческий кризис. В надежде на то, что перемена мест благоприятно скажется на его вдохновении, он приезжает в маленький городок Суон-Вэлли. Не так давно в здешних краях была убита молодая девушка. Шериф Бобби Лагранж, страстный поклонник романов Балтимора, предлагает писателю написать книгу на основе реальных событий. Той же ночью Холл видит странный сон, в котором ему является призрак и рассказывает о жестоких убийствах, произошедших в Суон-Вэлли много лет назад. Писатель решает задержаться в городке и выяснить, что здесь творится…