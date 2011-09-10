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Twixt

Между, 2011

2011 / США
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Писатель Холл Балтимор, известный благодаря своим мистическим произведениям, переживает творческий кризис. В надежде на то, что перемена мест благоприятно скажется на его вдохновении, он приезжает в маленький городок Суон-Вэлли. Не так давно в здешних краях была убита молодая девушка. Шериф Бобби Лагранж, страстный поклонник романов Балтимора, предлагает писателю написать книгу на основе реальных событий. Той же ночью Холл видит странный сон, в котором ему является призрак и рассказывает о жестоких убийствах, произошедших в Суон-Вэлли много лет назад. Писатель решает задержаться в городке и выяснить, что здесь творится…

  • Песня Nosferatu, звучащая во время финальных титров, была исполнена Вэлом Килмером и Фрэнсисом Фордом Копполой.
  • Стихотворение, которое цитирует один из героев фильма, Фламинго, принадлежит перу Шарля Бодлера. Интересно, что Бодлер также был переводчиком стихотворений Эдгара Аллана По, писателя, играющего в фильме важную роль.
  • Французский журнал о кино Cahiers du Cinema включил “Между” в список лучших фильмов 2012 года. В рейтинге фильм занял третью позицию из десяти.
  • “Между” – второй фильм, в котором Эль Фаннинг снялась вместе с Вэлом Килмером. Первым был “Дежа вю” 2006 года. 

Потерявший вдохновение писатель приезжает в захолустный городок, где пытается разгадать серию загадочных убийств. Во сне ему с завидным упорством является призрак окровавленной девочки Ви, которая пытается сообщить ему страшную тайну. Возможно, распутав цепь странных событий, писатель сможет, наконец, преодолеть кризис и создать новую книгу — о вампирах, потустороннем мире и легендарном Эдгаре Аллане По.

6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 26 апреля 2012
Премьера онлайн 28 февраля 2023
Премьера в мире 10 сентября 2011
Возраст 16+
MPAA R
Прокатчик Каравелла-DDC
Режиссер
Фрэнсис Форд Коппола
Фрэнсис Форд Коппола
В ролях
Эль Фаннинг
Эль Фаннинг
Вэл Килмер
Вэл Килмер
Бен Чаплин
Бен Чаплин
Брюс Дерн
Брюс Дерн
Альден Эренрайх
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Между 7 постеров
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Наша рецензия
Если Джеймс Мактиг в «Вороне» изобразил последние дни Эдгара Аллана По, то Фрэнсис Форд Коппола в «Между» изобразил посмертное существование классика. Надо сказать, посмертное существование оказалось не менее насыщенным, чем последние дни: из собственных алкогольных грез и личности Джона Кьюсака По перебрался в личность Бена Чаплина (в отличие от Кьюсака Чаплин и вправду похож на своего персонажа) и в чужие алкогольные грезы, на сей раз принадлежащие некоему…
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Foggy 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение SwordfishV от 03/05/2012 - 14:59:58честно, вот пока аннотации не глянул, нифига сразу не смог вспомнить, а смотрел ли вообще… Читать дальше…
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Bagenov Ura, 02/05/2012 - 21:28:43):сранное
отличная очепятка почти что по Фрейду...
по теме: всякий человек в здравом уме и трезвой памяти… Читать дальше…
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