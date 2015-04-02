Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Астрал. Проклятие ведьм" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Губка Боб Квадратные Штаны Губка Боб Квадратные Штаны
Киноафиша Фильмы Губка Боб Квадратные Штаны Отзывы о мультфильме «Губка Боб Квадратные Штаны»
The SpongeBob SquarePants Movie Губка Боб Квадратные Штаны 2004 / США
7.3 Оцените
31 голос Рейтинг IMDb: 7.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о мультфильме «Губка Боб Квадратные Штаны»

Вся информация о мультфильме
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
hilary 2 апреля 2015, 12:51
Юморной мультик, его в Швеции даже по МTV крутят,короткометражки в смысле.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
kimp_2004 2 апреля 2015, 12:51
народ,скажите,что лучше Винни Пух или Губка Боб...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
kimp_2004 2 апреля 2015, 12:51
народ,скажите,что лучше Винни Пух или Губка Боб...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Р 2 апреля 2015, 12:51
Класс!

Ооооч смешно, особенно если настроиться на такое



2 апреля 2015, 12:51 Ответить
k.d. 2 апреля 2015, 12:51
не фига, это не мульт для маленьких детей!!!!!!

а если уж чувства нет, нечего тна возраст пинять!!!!!!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
k.d. 2 апреля 2015, 12:51
не фига, это не мульт для маленьких детей!!!!!!

а если уж чувства юмора нет, нечего теперь на возраст пинять!!!!!!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
k.d. 2 апреля 2015, 12:51
Спанч БОБ 4ever!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!✊

Ну а Патрик просто ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
k.d. 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (encore, 02/04/2005 - 04:13:37):меньше Аншлаг смотрите



да правда!!!!!!!!!!!!

хватить всякую х*рню смотреть,переходите не нормальный ЮМОР!!!!!!!!!!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Сахар 2 апреля 2015, 12:51
Губка Боб вообще супер!!!✊ Кто не посмотрел и не хочет смотреть упустили ТАКОЕ!!!!!!!!!✊ Ответ на сообщение киноафиша от 04/02/2005 - 18:11:37
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Зеленая миля
Зеленая миля 9 комментариев
Праведник
Праведник 42 комментария
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды 172 комментария
Разбой 10 комментариев
BTS: Yet to Come in Cinemas 203 комментария
Синдром
Синдром 1 комментарий
Мегрэ и таинственная девушка
Мегрэ и таинственная девушка 2 комментария
Идеальное убийство
Идеальное убийство 6 комментариев
Границы любви
Границы любви 1 комментарий
Кровь
Кровь 3 комментария
Киллер-хранитель
Киллер-хранитель 1 комментарий
Ирония судьбы в Голливуде
Ирония судьбы в Голливуде 2 комментария
Обсудить новинки кино в чате
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Папы против мам
Папы против мам
2023, Россия, комедия, семейный
Непослушная
Непослушная
2023, Россия, мелодрама
Рок дог 3: Битва за бит
Рок дог 3: Битва за бит
2022, США / Китай, приключения, анимация, комедия
Марлоу
Марлоу
2022, США, триллер
Снежная королева: Разморозка
Снежная королева: Разморозка
2022, Россия, анимация, приключения
Related video
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Приложение киноафиши