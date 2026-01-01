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Скоро в прокате «Хитрый койот»
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О персоне
Шерм Коэн
Sherm Cohen
Киноафиша
Персоны
Шерм Коэн
Шерм Коэн
Sherm Cohen
Дата рождения
19 января 1965
Возраст
61 год
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер
Популярные фильмы
8.1
Губка Боб Квадратные Штаны
(1999)
7.8
Финес и Ферб
(2007)
7.6
Эй, Арнольд!
(1996)
Фильмография Шерм Коэн
3.5
Шоу Патрика Стара
комедия, приключения, семейный
2021, США
3.4
Лагерь «Коралл»: Детство Губки Боба
комедия, детский
2021, США
7.8
Финес и Ферб
комедия, детский
2007, США
7.2
Губка Боб Квадратные Штаны
The SpongeBob SquarePants Movie
комедия, анимация, приключения, семейный
2004, США
8.1
Губка Боб Квадратные Штаны
комедия, приключения, фэнтези
1999, США/Япония/Канада/Австралия
7.6
Эй, Арнольд!
детский, комедия
1996, США
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