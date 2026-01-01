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мистер Лоуренс
Mr. Lawrence
Киноафиша
Персоны
мистер Лоуренс
мистер Лоуренс
Mr. Lawrence
Дата рождения
1 января 1969
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Сценарист
Рост
178 см
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Путешественник
,
Актер озвучки
Популярные фильмы
8.1
Губка Боб Квадратные Штаны
(1999)
7.2
Губка Боб Квадратные Штаны
(2004)
6.6
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
(2025)
Фильмография мистер Лоуренс
6.6
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
The SpongeBob Movie: Search for SquarePants
приключения, анимация, комедия
2025, США
Смотреть трейлер
5.6
Шелдон Планктон. Фильм
Plankton! The Movie
приключения, анимация, комедия
2025, США
Смотреть трейлер
Рецензия
4.2
Спасти Бикини-Боттом: фильм Сэнди Чикс
Saving Bikini Bottom: The Sandy Cheeks Movie
приключения, анимация, комедия
2024, США
Смотреть трейлер
3.5
Шоу Патрика Стара
комедия, приключения, семейный
2021, США
3.4
Лагерь «Коралл»: Детство Губки Боба
комедия, детский
2021, США
5.9
Губка Боб в бегах
The SpongeBob Movie: Sponge on the Run
анимация, приключения, комедия
2020, США / Южная Корея
Смотреть трейлер
3.5
Суперкрошки
комедия, боевик, фантастика
2016, Япония/США
5.9
Странный мир Эль Супербисто
The Haunted World of El Superbeasto
триллер, комедия, боевик, анимация, ужасы
2007, США
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