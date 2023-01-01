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Губка Боб Квадратные Штаны
Губка Боб Квадратные Штаны, 2004: актеры и роли
The SpongeBob SquarePants Movie
Губка Боб Квадратные Штаны
2004 / США
7.3
Оцените
31
голос
Рейтинг IMDb: 7.1
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Губка Боб Квадратные Штаны, 2004: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Шерм Коэн
Sherm Cohen
Стивен Хилленберг
Stephen Hillenburg
В ролях
Том Кенни
Tom Kenney
Алек Болдуин
Alec Baldwin
Роджер Бампасс
Rodger Bumpass
мистер Лоуренс
Джеффри Тэмбор
Jeffrey Tambor
Кэролин Лоуренс
Carolyn Lawrence
Клэнси Браун
Clancy Brown
Скарлетт Йоханссон
Scarlett Johansson
Джеймс Эрл Джоунс
Барт МакКарти
Bart McCarthy
Томас Ф. Уилсон
Thomas F. Wilson
Джим Уайз
Jim Wise
Дэвид Хассельхофф
David Hasselhoff
Билл Фагербакки
Bill Fagerbakke
В прокате
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Переводчик
Рецензия
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