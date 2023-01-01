Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Патхан: Схватка со смертью" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Губка Боб Квадратные Штаны Губка Боб Квадратные Штаны
Киноафиша Фильмы Губка Боб Квадратные Штаны Губка Боб Квадратные Штаны, 2004: актеры и роли
The SpongeBob SquarePants Movie Губка Боб Квадратные Штаны 2004 / США
7.3 Оцените
31 голос Рейтинг IMDb: 7.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Губка Боб Квадратные Штаны, 2004: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Шерм Коэн Sherm Cohen Стивен Хилленберг Stephen Hillenburg
В ролях
Том Кенни Том Кенни Tom Kenney Алек Болдуин Алек Болдуин Alec Baldwin Роджер Бампасс Rodger Bumpass мистер Лоуренс Джеффри Тэмбор Джеффри Тэмбор Jeffrey Tambor Кэролин Лоуренс Carolyn Lawrence Клэнси Браун Клэнси Браун Clancy Brown Скарлетт Йоханссон Скарлетт Йоханссон Scarlett Johansson Джеймс Эрл Джоунс Барт МакКарти Bart McCarthy Томас Ф. Уилсон Thomas F. Wilson Джим Уайз Jim Wise Дэвид Хассельхофф Дэвид Хассельхофф David Hasselhoff Билл Фагербакки Bill Fagerbakke
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Гипнотик
Гипнотик
2023, Великобритания / США, боевик, детектив, триллер
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Назад к динозаврам
Назад к динозаврам
2022, Канада / США, фантастика, семейный
Чарли и фантастическая четверка
Чарли и фантастическая четверка
2023, Канада, приключения, анимация, комедия
Зверогонщики
Зверогонщики
2023, ОАЭ / Великобритания / США, анимация, комедия, семейный
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде
2022, Франция, приключения, комедия
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Турбозавры. Привет, Сирена!
Турбозавры. Привет, Сирена!
2023, Россия, анимация
Related video
Кожа да кости: изможденная Анжелика Варум ошарашила публику
Статус советского мужчины определяла одна вещь: удивитесь, но это не автомобиль
Из-за Добронравова пришлось закрыть целое шоу: вот что выяснилось
Чертовщина какая-то: жена Александра Михайлова на одно лицо с Надюхой (фото)
Абдулов это еще «цветочки»: выходка мужа-иностранца Алферовой ужаснет любого
Все женщины ей завидуют: только посмотрите на мужа Александровой (фото)
Гены сыграли злую шутку: внуку-качку «Миледи» посочувствует каждый
Атлант расправил плечи: на пляжном фото муж Орбакайте невероятно горяч
Добряк Рязанов всего одной фразой унизил известную актрису: не забыла до сих пор
В глазах двоится: дочь Елены Борщевой из КВН растет близняшкой матери
За советский хит обидно: новые Ихтиандр и Гуттиэре вызывают лишь гомерический хохот
Обрадовались раньше времени: Рома Букин выступил с заявлением о продолжении сериала
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше