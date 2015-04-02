Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Ину-О: Рождение легенды" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Хитмэн Хитмэн
Киноафиша Фильмы Хитмэн Отзывы о фильме «Хитмэн»
Hitman Хитмэн 2007 / Франция / США
6.8 Оцените
69 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Хитмэн»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Кому на XVI фестивале «Послание к Человеку» в 2006 году (или каким-либо иным образом) посчастливилось увидеть абсолютно гениальную короткометражку француза Ксавье Жана «На рассвете» (в оригинале – Au petit matin), рассказывавшую о любви женщины к умершему сыну и о переносе этой любви на избившего ее юного преступника, – тому экранизация видеоигры Hitman, осуществленная тем же Ксавье Жаном, покажется чудовищным недоразумением. Этот очередной взращенный под…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
swordfish 2 апреля 2015, 12:51
Продьюсирует Люк Бессон, автор Лнона и Никиты так что есть вероятность что фильм неплох. Дизеля правильно убрали, я вот


Стетхема видел в роли Хитмана, но м Олифант классный актер.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Hitman 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Hamann от 29/06/2007 - 22:43:56
Он самый✊ . Вроде неплохой✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Asesino 2 апреля 2015, 12:51
Отличное будет кино! только его и жду ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Eugenius 2 апреля 2015, 12:51
Смешной маразм реально сняли. Президент России извращенец, брат наркоторговец. Главный в ЦРУ - Агент Смит :)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Eugenius 2 апреля 2015, 12:51
Теперь надо снять ответный фильм в котором Гоша Куценко замочит в сортире президента США по совместительству педофила и продавца почек, его брата-маньяка и сестру-проститутку.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Tiriel 2 апреля 2015, 12:51


Блин, а я-то думала, что снять фильм хуже "Волкодава" и Параграфа 78 нельзя... ан нет!!!

Думала, что Уве Болл - это дно - таки нет, можно опуститься еще ниже и найти новые неизведанные пучины...



Если бы я знала что-нибудь про эту игру, и что действие фильма будет в России происходить, я бы конечно на него не пошла.

Напоминает времена холодной войны... как по заказу Кондопопы Райс снимали... Россия - страна злобных даунов... Все в шапках ушанках, надписи на болгарском и, если не ошибаюсь, чешском... Брат президента - картинка из фильма про мексиканских наркобаронов... сухопутная граница России с Турцией... черт знает какая военная форма... костюмы спецназовцев, потыренные со съемочной площадки Ультрафиолета...

И странно, вроде бы в тупом боевике все фактические и сценарные ляпы не должны иметь значения... Но Хитмена сняяли так, что все недостатки режут глаза и заслоняют широкой пролетарской спиной гипотетические достоинства. Самые бездарно убитые два часа за весь год.

Режиссера, сценариста и консультанта приговорить к каторжным работам с отбыванием срока в Сибири... 👍
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Tiriel 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (shout in darkness, 03/12/2007 - 16:18:26):Сами виноваты что на нашем языке инструкции не пишут , не считаются с нами и думают что "медвдеи с балалайками и в шампах-ушанках у нас за ядерными кнопками сидят" и тд тд тд, нехрен было страну от всего мира огараживать в советские времена и в войнах поменьше участвовать, еще с этим монголо-татарским игом на целый век отстали от мира.



Приехали... Теперь уже товарищ Сталин виноват, что в Голливуде снят говенный фильм... Для тех, кто в танке - железного занавеса уже лет 20 как нет, захотели бы снять достоверное кино - сняли бы... Просто снявшим эту @?$& америкосам до такой вот степени насрать на достоверность и правдоподобие...

Кстати, если уж у нас фильм снят по игре - могли бы изобразить выдуманную восточноевропейскую страну, и было бы все нормально. Или уж тогда грузить настоящую развесистую клюкву с медведями и балалайками, чтобы было весело... Проблема в том, что в Хитмене весь колорит аля-рус - просто сплошная серость и убожество. Глаза все это режет, а посмеяться не над чем.







Ну, а, с теми, кому Олифант понравился, я согласна - почти единственное светлое пятно в этой тупой убогой серости. ✊ Тимоти Олифанту - зачет!!! Съемочную группу - на галеры!!!

Заводы - рабочим!!! Землю - сусликам!!! Ктулху - в президенты!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
pandorra86 2 апреля 2015, 12:51
Ничего не могу сказать про сам фильм. Я любитель игр про Хитмэна. Считаю, что актер справился со своей ролью, приятно было на него смотреьб.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Евген 2 апреля 2015, 12:51
✊ Ну и у...ще этот фильм :(((((
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
просто так 2 апреля 2015, 12:51
Фильм отстой, сшит сапожником белыми нитками, столько ляпусов сразу я не замечал.✊

Выходя из кинотеатра, я думал, куда я попал.

Для меня открыли глаза, что у нас Московский вокзал трех этажный. Это просто супер.

А особо мне понравился полковник с фамилией ГУДНАЙТ я офидал, что следующий полковник будет с фамилией ГУДМОНИНГ✊

В общем возмущения было очень много. Я не ожидал такого отстоя от фильма. Игра супер, а фильм д….. не советую идти на него и тратить деньги. Я бы ему поставил -10.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Зеленая миля
Зеленая миля 9 комментариев
Праведник
Праведник 42 комментария
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды 172 комментария
Разбой 10 комментариев
BTS: Yet to Come in Cinemas 203 комментария
Синдром
Синдром 1 комментарий
Мегрэ и таинственная девушка
Мегрэ и таинственная девушка 2 комментария
Идеальное убийство
Идеальное убийство 6 комментариев
Границы любви
Границы любви 1 комментарий
Кровь
Кровь 3 комментария
Киллер-хранитель
Киллер-хранитель 1 комментарий
Ирония судьбы в Голливуде
Ирония судьбы в Голливуде 2 комментария
Корабль в Пусан
Корабль в Пусан 12 комментариев
Обсудить новинки кино в чате
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Папы против мам
Папы против мам
2023, Россия, комедия, семейный
Непослушная
Непослушная
2023, Россия, мелодрама
Рок дог 3: Битва за бит
Рок дог 3: Битва за бит
2022, США / Китай, приключения, анимация, комедия
Марлоу
Марлоу
2022, США, триллер
Снежная королева: Разморозка
Снежная королева: Разморозка
2022, Россия, анимация, приключения
Related video
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Приложение киноафиши