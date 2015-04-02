Кому на XVI фестивале «Послание к Человеку» в 2006 году (или каким-либо иным образом) посчастливилось увидеть абсолютно гениальную короткометражку француза Ксавье Жана «На рассвете» (в оригинале – Au petit matin), рассказывавшую о любви женщины к умершему сыну и о переносе этой любви на избившего ее юного преступника, – тому экранизация видеоигры Hitman, осуществленная тем же Ксавье Жаном, покажется чудовищным недоразумением. Этот очередной взращенный под…
Стетхема видел в роли Хитмана, но м Олифант классный актер.
Он самый✊ . Вроде неплохой✊
Блин, а я-то думала, что снять фильм хуже "Волкодава" и Параграфа 78 нельзя... ан нет!!!
Думала, что Уве Болл - это дно - таки нет, можно опуститься еще ниже и найти новые неизведанные пучины...
✊
Если бы я знала что-нибудь про эту игру, и что действие фильма будет в России происходить, я бы конечно на него не пошла.
Напоминает времена холодной войны... как по заказу Кондопопы Райс снимали... Россия - страна злобных даунов... Все в шапках ушанках, надписи на болгарском и, если не ошибаюсь, чешском... Брат президента - картинка из фильма про мексиканских наркобаронов... сухопутная граница России с Турцией... черт знает какая военная форма... костюмы спецназовцев, потыренные со съемочной площадки Ультрафиолета...
И странно, вроде бы в тупом боевике все фактические и сценарные ляпы не должны иметь значения... Но Хитмена сняяли так, что все недостатки режут глаза и заслоняют широкой пролетарской спиной гипотетические достоинства. Самые бездарно убитые два часа за весь год.
Режиссера, сценариста и консультанта приговорить к каторжным работам с отбыванием срока в Сибири... 👍
Приехали... Теперь уже товарищ Сталин виноват, что в Голливуде снят говенный фильм... Для тех, кто в танке - железного занавеса уже лет 20 как нет, захотели бы снять достоверное кино - сняли бы... Просто снявшим эту @?$& америкосам до такой вот степени насрать на достоверность и правдоподобие...
Кстати, если уж у нас фильм снят по игре - могли бы изобразить выдуманную восточноевропейскую страну, и было бы все нормально. Или уж тогда грузить настоящую развесистую клюкву с медведями и балалайками, чтобы было весело... Проблема в том, что в Хитмене весь колорит аля-рус - просто сплошная серость и убожество. Глаза все это режет, а посмеяться не над чем.
✊
Ну, а, с теми, кому Олифант понравился, я согласна - почти единственное светлое пятно в этой тупой убогой серости. ✊ Тимоти Олифанту - зачет!!! Съемочную группу - на галеры!!!
Заводы - рабочим!!! Землю - сусликам!!! Ктулху - в президенты!!!
Выходя из кинотеатра, я думал, куда я попал.
Для меня открыли глаза, что у нас Московский вокзал трех этажный. Это просто супер.
А особо мне понравился полковник с фамилией ГУДНАЙТ я офидал, что следующий полковник будет с фамилией ГУДМОНИНГ✊
В общем возмущения было очень много. Я не ожидал такого отстоя от фильма. Игра супер, а фильм д….. не советую идти на него и тратить деньги. Я бы ему поставил -10.
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