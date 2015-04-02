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Кому на XVI фестивале «Послание к Человеку» в 2006 году (или каким-либо иным образом) посчастливилось увидеть абсолютно гениальную короткометражку француза Ксавье Жана «На рассвете» (в оригинале – Au petit matin), рассказывавшую о любви женщины к умершему сыну и о переносе этой любви на избившего ее юного преступника, – тому экранизация видеоигры Hitman, осуществленная тем же Ксавье Жаном, покажется чудовищным недоразумением. Этот очередной взращенный под…