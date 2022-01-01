В каком порядке смотреть все части фильма «Хитман»

Серию «Хитман», как и многие другие экранизации видео игр, массовый зритель, к сожалению, не принял: если у дебютного фильма результаты в прокате были не блестящими, то второй фильм выступил ещё хуже, получил неоднозначные отзывы и оказался раскритикованным многими популярными изданиями.

«Хитмэн», 2007

Режиссер первого фильма – Ксавье Жанс. Главную роль исполняет Тимоти Олифант. Картина была раскритикована фанатами видеоигры за расхождения с сюжетом оригинала, но создатели фильма не ставили цель повторить его в точности – это киноадаптация, в которой допускается менять детали.

Агент 47 – хладнокровный специалист, в прямые обязанности которого входят убийства людей. Он всегда уверен в своих действиях, быстро принимает решения и ответственно выполняет поручения. На этот раз ему достается дело невероятно высокого уровня: ликвидация Беликова, действующего президента России. Агент профессионально выполняет задачу: пуля снайперской винтовки попадает точно в цель, но никто не спешит оплачивать выполненную работу. Теперь работодатель требует, чтобы наемник устранил свидетельницу – Нику, русскую путану. Тем временем выясняется, что вместо президента убит подставной двойник. Вскоре Хитман понимает, что оказался впутанным в опасную политическую игру, а заказчик тянет время с оплатой, чтобы убить киллера. В планах агента – найти тех, кто его нанял, завершить дело и устранить объект, оставшийся в живых. На Хитмана охотятся сотрудники спецслужб сразу нескольких стран, а попутно мужчине нужно спасать девушку, оказавшуюся свидетельницей убийства двойника. Сможет ли киллер выйти из ситуации живым и свободным? Оказавшись на волоске от фиаско, агент внезапно получает помощь с самой неожиданной стороны…

«Хитмэн: Агент 47», 2015

Второй фильм по серии видеоигр снят Александром Бахом. В роли центрального персонажа должен был сняться Пол Уокер, но из-за его трагической гибели актерский состав изменился. Агента во второй части играет Руперт Френд. Сюжет ленты не связан с первой частью боевика, это совершенно новая история.

На затылке агента размещен специальный штрих-код для идентификации. 47 – его последние цифры и имя обладателя. Агента 47 нельзя назвать человеком – это продукт десятков лет экспериментов и испытаний в области генной инженерии, итоговая модификация, созданная учеными под руководством криминальной группировки. Мужчина не отличается от других только на вид, но его выносливость, интеллект и сила в сотни раз превосходят человеческие показатели. Поручая задание такому наемнику, можно не сомневаться в качестве исполнения: он выполнит его любой ценой.

За человеком, стоявшим у руля проекта, в рамках которого готовят безупречных киллеров, давно идет охота. Преступный синдикат, жестокий и влиятельный, наконец придумывает способ добраться до цели и дает Агенту 47 новое задание. Цель элитного убийцы на этот раз – дочь бывшего руководителя проекта, который переосмыслил свою деятельность и ныне вынужден скрываться. Катя владеет бесценной информацией о том, как найти человека, знающего абсолютно все об идеальных киллерах и их создании, а еще – о прошлом агента. Дело принимает неожиданный оборот: Сорок седьмой и девушка объединяют усилия и начинают действовать как команда. Им нужно найти ученого, но для этого придется вступить в жестокую борьбу с криминальной бандой. У бандитов есть, кого выставить против отчаянной парочки, и агенту с его новой соратницей грозит серьезная опасность. Но безупречный киллер не привык сдаваться и отступать от цели.