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Фильмография
Эрик Эбони
Eriq Ebouaney
Киноафиша
Персоны
Эрик Эбони
Эрик Эбони
Eriq Ebouaney
Дата рождения
3 октября 1967
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
,
Герой триллеров
Биография Эрик Эбони
Родился 3 октября 1967 года. Анже, Франция.
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Популярные фильмы
8.0
Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон
(2023)
7.7
Царство небесное
(2005)
7.4
Дети природы
(1999)
Фильмография Эрик Эбони
7
L2: Empuraan
L2: Empuraan
боевик, криминал, триллер
2025, Индия
6.3
Связь
боевик, триллер
2023, Франция/Великобритания
8
Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон
драма, боевик, ужасы
2023, США
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ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
5.1
Земля и кровь
La terre et le sang
боевик, триллер
2020, Франция / Бельгия
6.1
Бронкс
Bronx
боевик, криминал, триллер
2020, Франция
4.3
Домино
Domino
триллер, криминал
2019, Дания / Нидерланды / Франция / Италия / Бельгия
Смотреть трейлер
Рецензия
4.7
Шутки в сторону 2: Миссия в Майами
Belleville Cop / Le Flic de Belleville
комедия
2018, Франция
Смотреть трейлер
Рецензия
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.2
Сезон во Франции
A Season in France
драма
2017, Франция
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