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Эрик Эбони
Эрик Эбони Eriq Ebouaney
Киноафиша Персоны Эрик Эбони

Эрик Эбони

Eriq Ebouaney

Дата рождения
3 октября 1967
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой боевиков, Герой триллеров

Биография Эрик Эбони

Родился 3 октября 1967 года. Анже, Франция.

Популярные фильмы

Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон 8.0
Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон (2023)
Царство небесное 7.7
Царство небесное (2005)
Дети природы 7.4
Дети природы (1999)

Фильмография Эрик Эбони

L2: Empuraan 7
L2: Empuraan L2: Empuraan
боевик, криминал, триллер 2025, Индия
Связь 6.3
Связь
боевик, триллер 2023, Франция/Великобритания
Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон 8
Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон
драма, боевик, ужасы 2023, США
Земля и кровь 5.1
Земля и кровь La terre et le sang
боевик, триллер 2020, Франция / Бельгия
Бронкс 6.1
Бронкс Bronx
боевик, криминал, триллер 2020, Франция
Домино 4.3
Домино Domino
триллер, криминал 2019, Дания / Нидерланды / Франция / Италия / Бельгия
Смотреть трейлер Рецензия
Шутки в сторону 2: Миссия в Майами 4.7
Шутки в сторону 2: Миссия в Майами Belleville Cop / Le Flic de Belleville
комедия 2018, Франция
Смотреть трейлер Рецензия
Сезон во Франции 6.2
Сезон во Франции A Season in France
драма 2017, Франция
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