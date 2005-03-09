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Постер фильма Заложник
6.8
Киноафиша Фильмы Заложник
6.8

Заложник

, 2005
Hostage
Германия, США / драма, боевик, триллер, криминал / 18+
Постер фильма Заложник
6.8

О фильме

Джеф Тэлли, бывший переговорщик секретных служб Лос-Анджелеса, переезжает работать в провинциальный городок, оставив жену и дочь в Лос-Анджелесе. Когда в его округе происходит ограбление, три преступника, не сумев укрыться от погони, берут в заложники ничего не подозревающую семью. Но у отца семейства есть тайна, которая могла бы поставить под угрозу его семью, а один из преступников уже начал терять самообладание... Джеф Тэлли должен сделать все, что в его силах, чтобы эта ночь не стала последней для невинных людей.

В ролях

Брюс Уиллис
Брюс Уиллис
Jeff Talley
Кевин Поллак
Кевин Поллак
Walter Smith
Джонатан Такер
Джонатан Такер
Dennis Kelly
Бен Фостер
Бен Фостер
Mars Krupcheck
Мишель Хорн
Jennifer Smith
Джимми "Джекс" Пинчак
Маршалл Оллман
Маршалл Оллман
Kevin Kelly
Серена Скотт Томас
Jane Talley
Румер Уиллис
Румер Уиллис
Amanda Talley
Джимми Беннетт
Tommy Smith
Ким Коутс
Ким Коутс
The Watchman
Режиссер Флоран Эмилио Сири
Сценарист Роберт Крайс, Даг Ричардсон
Композитор Александр Депла
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия / США
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2005
Премьера онлайн 26 января 2013
Премьера в мире 9 марта 2005
Дата выхода
10 марта 2005 Россия Пирамида
14 апреля 2005 Австралия
18 марта 2005 Австрия
28 июля 2005 Аргентина
10 марта 2005 Беларусь
20 апреля 2005 Бельгия
2 июня 2006 Болгария
29 апреля 2005 Бразилия
11 марта 2005 Великобритания
21 июля 2005 Венгрия
17 марта 2005 Германия
19 мая 2005 Гонконг
8 апреля 2005 Греция
12 августа 2005 Грузия
27 мая 2005 Дания
30 марта 2005 Египет
14 апреля 2005 Израиль
11 марта 2005 Ирландия
29 июля 2005 Исландия
28 октября 2005 Испания
18 марта 2005 Италия
10 марта 2005 Казахстан
24 марта 2005 Кувейт
27 мая 2005 Мексика
26 мая 2005 Нидерланды
3 июня 2005 Норвегия
23 марта 2005 ОАЭ
16 сентября 2005 Польша
21 апреля 2005 Португалия
11 марта 2005 США
17 марта 2005 Сингапур
15 сентября 2005 Словакия
12 мая 2005 Таиланд
28 апреля 2006 Тайвань
29 апреля 2005 Турция
10 марта 2005 Украина
9 марта 2005 Филиппины PG
27 мая 2005 Финляндия
27 апреля 2005 Франция
7 июля 2005 Хорватия
7 июля 2005 Чехия
27 апреля 2005 Швейцария
22 апреля 2005 Швеция
18 марта 2005 Южная Корея
4 июня 2005 Япония

Где посмотреть фильм

ОККО, ИВИ
MPAA R
Бюджет $52 000 000
Сборы в мире $77 663 556
Производство Stratus Film Co., Cheyenne Enterprises, Equity Pictures Medienfonds GmbH & Co. KG II
Другие названия
Hostage, Bajo amenaza, Заложник, Dipli omiria, Gerogan, Giải Cứu Con Tin, Gisslan, Hostage - Entführt, Hostage - Reféns, Ikaitas, Mdzevali, Osaczony, Ostatec, Ostaticul, Otage, Otages de la peur, Panttivanki, Pantvang, Refém, Rehine, Rukojemník, Rukojmí, Talac, Talec, Túszdráma, Διπλή ομηρεία, Заручник, Талац/Talac, होस्टेज, ホステージ, 終極人質, 虎胆阻击, 硬汉也有迟暮时, 终极人质, 虎胆狙击

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 11 голосов
6.5 IMDb
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Обновлено 26 августа 2024

Наша рецензия

Судя по всему, в Голливуде пошла мода на психологические боевики, ориентированные не столько на геракловы подвиги супергероев, с юмором и молодецкой удалью разметающих зло, сколько на драматические повороты и страдания персонажей. Совсем недавний тому пример – «Нападение на 13-й участок» Жана-Франсуа Рише, римейк одноименной картины (1976 г.) Джона Карпентера. Однако если новая версия «Нападения…» – все-таки больше кино канадское: злое, неприглаженное, ироничное и очень техничное, то «Заложник»…

Отзывы о фильме

Нина 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Corax, 12/03/2005 - 10:43:50):из бензина никогда не получается бутылок с коктейлем Молотова
А какие ингридиенты входят вообще в коктейль… Читать дальше…
Юрий 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Нина, 12/03/2005 - 19:12:19):А какие ингридиенты входят вообще в коктейль Молотова?

бензин и масло 1/1
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Заложник

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