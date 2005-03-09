Клею лист бумаги к унитазу все лето и радуюсь: гениальный лайфхак, который сильно упрощает уборку в туалете

Пару капель – и мои руки как после дорогого спа, хотя целый день вожусь на грядках: вот чем убираю грязь и сухость

«Госуслуги» могут заменить мессенджер Макс: портал совсем скоро будет не узнать

Прямо как в «Острове проклятых»: 3 запутанных фильма для тех, кто любит, когда финал переворачивает все с ног на голову

Считал себя знатоком советских комедий, но открыл этот тест и опозорился: заслужите арбуз, если ответите верно хотя б на 3/5 вопросов

По коням — у нас тест! Попробуйте угадать фильмы СССР по лошади в кадре — редкий зритель ответит на 6 из 6

Amazon воскрешает «Робокопа» спустя 39 лет — это 8 серий чистой фантастики в духе «Видоизмененного углерода»

Okko исполнилось 15 лет: зрители выбрали 5 лучших российских сериалов платформы — «"Лихие" в топе, а "Трассы" нет — это шутка?»

Как же я завидую всем, кто еще не видел эти 5 шедевров от Netflix: 7.5 на IMDb – самая низкая оценка в топе

После «Охоты за Голлумом» Джексон продолжит охоту за Толкином: вместо фэнтези-эпика снимет мылодраму как у Шекспира