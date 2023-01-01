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Скоро в прокате "Непосредственно Каха. Другой фильм"
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Нападение на 13-й участок
Нападение на 13-й участок, 2005: актеры и роли
Assault on Precinct 13
Нападение на 13-й участок
2005 / США / Франция
6.0
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
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Нападение на 13-й участок, 2005: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Жан-Франсуа Рише
Jean-François Richet
В ролях
Итан Хоук
Ethan Hawke
Лоуренс Фишберн
Laurence Fishburne
Мария Белло
Maria Bello
Дреа де Маттео
Drea de Matteo
Джон Легуизамо
John Leguizamo
Аиша Хайндз
Керри Грэм
Фульвио Чечере
Fulvio Cecere
Ким Коутс
Kim Coates
Мэтт Крэйвен
Matt Craven
Брайан Деннехи
Brian Dennehy
Колин Глэйзер
Джа Рул
Гэбриел Бирн
Gabriel Byrne
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