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Нападение на 13-й участок Нападение на 13-й участок
Киноафиша Фильмы Нападение на 13-й участок Нападение на 13-й участок, 2005: актеры и роли
Assault on Precinct 13 Нападение на 13-й участок 2005 / США / Франция
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Нападение на 13-й участок, 2005: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Жан-Франсуа Рише Жан-Франсуа Рише Jean-François Richet
В ролях
Итан Хоук Итан Хоук Ethan Hawke Лоуренс Фишберн Лоуренс Фишберн Laurence Fishburne Мария Белло Мария Белло Maria Bello Дреа де Маттео Дреа де Маттео Drea de Matteo Джон Легуизамо Джон Легуизамо John Leguizamo Аиша Хайндз Керри Грэм Фульвио Чечере Fulvio Cecere Ким Коутс Ким Коутс Kim Coates Мэтт Крэйвен Мэтт Крэйвен Matt Craven Брайан Деннехи Брайан Деннехи Brian Dennehy Колин Глэйзер Джа Рул Гэбриел Бирн Гэбриел Бирн Gabriel Byrne
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