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Наталья Вавилова
Наталья Вавилова
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Наталья Вавилова
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Дата рождения
26 января 1959
Возраст
63 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса
Биография Наталья Вавилова
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Фильмография Наталья Вавилова
Бармен из «Золотого якоря»
боевик, драма
1986, СССР
5.0
Поезд вне расписания
боевик
1985, СССР
7.0
Не ходите, девки, замуж
мюзикл, комедия
1985, СССР
6.0
Ученик лекаря
семейный, комедия, исторический
1983, СССР
6.0
Шофёр на один рейс
комедия
1981, СССР
6.0
Вторжение
военный, драма
1980, СССР
7.0
Тяжелая вода
военный
1979, СССР
0.0
Москва слезам не верит
мелодрама, комедия
1979, СССР
8.0
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22 мая 2017 13:23
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