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Александр Фатюшин
Александр Фатюшин
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Александр Фатюшин
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Дата рождения
29 марта 1951
Возраст
52 года
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
6 апреля 2003
Карьера
Актер
Биография Александр Фатюшин
Родился 29 марта 1951 года. Рязань, СССР (Россия).
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Фильмография Александр Фатюшин
Привет, Малыш!
мелодрама, комедия
2001, Россия
7.0
Кровь за кровь
криминал
1991, СССР
6.0
Два берега
драма
1987, СССР
5.0
Дорогой Эдисон
драма
1986, СССР
0.0
Танцы на крыше
семейный
1985, СССР
6.0
Они были актерами
приключения
1981, СССР
6.0
Быстрее собственной тени
драма, спорт
1980, СССР
6.0
Ты помнишь
мелодрама, военный
1979, СССР
6.0
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