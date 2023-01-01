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Влюбленный Шекспир
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Shakespeare in Love
Влюбленный Шекспир
1998 / США / Великобритания
7.1
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Вся информация о фильме
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