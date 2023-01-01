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Влюбленный Шекспир Влюбленный Шекспир
Киноафиша Фильмы Влюбленный Шекспир Влюбленный Шекспир, 1998: актеры и роли
Shakespeare in Love Влюбленный Шекспир 1998 / США / Великобритания
7.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Влюбленный Шекспир, 1998: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Мэдден Джон Мэдден John Madden
В ролях
Гвинет Пэлтроу Гвинет Пэлтроу Gwyneth Paltrow Джуди Денч Джуди Денч Judi Dench Руперт Эверетт Руперт Эверетт Rupert Everett Джоффри Раш Том Уилкинсон Том Уилкинсон Tom Wilkinson Стив О`Доннелл Тим МакМаллен Стивен Беард Энтони Шер Antony Sher Патрик Бэрлоу Мартин Клунс Симон Кэллоу Бриджет Макконнел Джоржи Глен Имелда Стонтон Имелда Стонтон Imelda Staunton Колин Ферт Колин Ферт Colin Firth Десмонд МакНамара Desmond McNamara Барнаби Кэй Джим Картер Джим Картер Jim Carter Руперт Фарли Rupert Farley Адам Баркер Adam Barker Джо Робертс Joe Roberts Алан Коди Дэвид Кертиц Симон Дэй Джилл Бэкер Робин Дэвис Robin Davis Николас Ле Превоса Бен Аффлек Бен Аффлек Ben Affleck Боб Барретт Дэниэл Броклбэнк Daniel Brocklebank Рожер Фрост Ребекка Чарльз Rebecca Charles Патрисия Поттер Марк Уильямс Марк Уильямс Mark Williams Джозеф Файнс Джозеф Файнс Joseph Fiennes
Вызов
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