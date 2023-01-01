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Влюбленный Шекспир
Влюбленный Шекспир, 1998: актеры и роли
Shakespeare in Love
Влюбленный Шекспир
1998 / США / Великобритания
7.1
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Влюбленный Шекспир, 1998: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Мэдден
John Madden
В ролях
Гвинет Пэлтроу
Gwyneth Paltrow
Джуди Денч
Judi Dench
Руперт Эверетт
Rupert Everett
Джоффри Раш
Том Уилкинсон
Tom Wilkinson
Стив О`Доннелл
Тим МакМаллен
Стивен Беард
Энтони Шер
Antony Sher
Патрик Бэрлоу
Мартин Клунс
Симон Кэллоу
Бриджет Макконнел
Джоржи Глен
Имелда Стонтон
Imelda Staunton
Колин Ферт
Colin Firth
Десмонд МакНамара
Desmond McNamara
Барнаби Кэй
Джим Картер
Jim Carter
Руперт Фарли
Rupert Farley
Адам Баркер
Adam Barker
Джо Робертс
Joe Roberts
Алан Коди
Дэвид Кертиц
Симон Дэй
Джилл Бэкер
Робин Дэвис
Robin Davis
Николас Ле Превоса
Бен Аффлек
Ben Affleck
Боб Барретт
Дэниэл Броклбэнк
Daniel Brocklebank
Рожер Фрост
Ребекка Чарльз
Rebecca Charles
Патрисия Поттер
Марк Уильямс
Mark Williams
Джозеф Файнс
Joseph Fiennes
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