Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Уволить Жору»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Влюбленный Шекспир
Постеры фильма «Влюбленный Шекспир»
Постеры фильма «Влюбленный Шекспир»
О фильме
Расписание
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Вся информация о фильме
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Stray Kids: The dominATE Experience
Отзывы
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Равиоли Оли
Отзывы
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Рецензия
Отзывы
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Здесь был Юра
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, драма, музыка
Такого жуткого финала для Есении в «Методе» никто не желал: почему героиня исчезла в третьем сезоне
Гомер такого в «Илиаде» не писал: в чем голливудская «Троя» с Брэдом Питтом обманула всех зрителей
Все с ума сходят от «Ганнибала» Netflix, но в России есть сюжет интереснее: 8 серий пролетят как одна
Пятизвездочный тест: угадайте 5 легендарных советских артистов по 3 культовым фильмам с их участием
Этот фильм с Мягковым решили «стереть» из истории СССР: получил приз за рубежом, но не угодил верхушке
После «Волчка» хочется ещё? Вот 3 фильма с Евгением Ткачуком, которые зашли зрителям
Звезду «Очень странных дел» разочаровал финал сериала: шанс на реабилитацию есть — в той самой секретной 9-й серии
Если любите сюжеты с характером: 3 новых российских сериала, которые смотрятся залпом
Не зашел новый «Повелитель мух»? Вот 7 сериалов на замену – включайте любой, не прогадаете
Я прошла этот тест на 4/5, а вы? Вспомните по кадрам 5 фильмов СССР – они все про школу и встречи выпускников
«Гораздо больше, чем в книгах»: сериал «Гарри Поттер» от НВО перепишет канон Роулинг от и до – даже актеры уже не скрывают
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667