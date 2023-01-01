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1814
1814, 2007: актеры и роли
1814
2007 / Россия
6.7
Оцените
44
голоса
Рейтинг IMDb: 6
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1814, 2007: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Андрес Пуустусмаа
Andres Puustusmaa
В ролях
Степан Балакшин
Стас Белозеров
Александр Быковский
Сергей Друзьяк
Иван Макаревич
Иван Мартынов
Богдан Ступка
Bohdan Stupka
Сергей Гармаш
Sergei Garmash
Федор Бондарчук
Fyodor Bondarchuk
Наталья Суркова
Александр Баширов
Aleksandr Bashirov
Александр Лыков
Алексей Гуськов
Aleksei Guskov
Андрес Пуустусмаа
Andres Puustusmaa
Сергей Барковский
Sergey Barkovsky
Юрий Нифонтов
Игорь Яцко
Igor Yatsko
Игорь Черневич
Юрий Ицков
Yury Itskov
Елизавета Нилова
Jelizaveta Nilova
Эмилия Спивак
Наталья Мурина
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