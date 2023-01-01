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Киноафиша Фильмы 1814 1814, 2007: актеры и роли
1814 2007 / Россия
6.7 Оцените
44 голоса Рейтинг IMDb: 6
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1814, 2007: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Андрес Пуустусмаа Андрес Пуустусмаа Andres Puustusmaa
В ролях
Степан Балакшин Стас Белозеров Александр Быковский Александр Быковский Сергей Друзьяк Сергей Друзьяк Иван Макаревич Иван Макаревич Иван Мартынов Иван Мартынов Богдан Ступка Богдан Ступка Bohdan Stupka Сергей Гармаш Сергей Гармаш Sergei Garmash Федор Бондарчук Федор Бондарчук Fyodor Bondarchuk Наталья Суркова Наталья Суркова Александр Баширов Александр Баширов Aleksandr Bashirov Александр Лыков Александр Лыков Алексей Гуськов Алексей Гуськов Aleksei Guskov Андрес Пуустусмаа Андрес Пуустусмаа Andres Puustusmaa Сергей Барковский Сергей Барковский Sergey Barkovsky Юрий Нифонтов Игорь Яцко Игорь Яцко Igor Yatsko Игорь Черневич Игорь Черневич Юрий Ицков Юрий Ицков Yury Itskov Елизавета Нилова Елизавета Нилова Jelizaveta Nilova Эмилия Спивак Эмилия Спивак Наталья Мурина Natalja Murina Кирилл Кяро Кирилл Кяро Леонид Громов Леонид Громов Leonid Gromov Евгений Дятлов Евгений Дятлов
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