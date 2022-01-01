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Андрес Пуустусмаа
Андрес Пуустусмаа
Andres Puustusmaa
О персоне
Фильмография
Андрес Пуустусмаа
Andres Puustusmaa
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Дата рождения
19 июля 1971
Возраст
51 год
Знак зодиака
Рак
Карьера
Режиссер, Актер, Сценарист
Биография Андреса Пуустусмаа
Родился 19 июля 1971 года. Таллин, Эстония.
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Фильмография Андреса Пуустусмаа
Ваша честь
триллер, драма, комедия
2019, Россия / Эстония
5.0
Зеленые коты
драма
2017, Эстония
6.0
Бесприданница
драма, мелодрама
2011, Россия
0.0
Красная ртуть
криминал, драма, исторический
2010, Россия / Эстония
6.0
Волшебник
комедия
2008, Россия
7.0
1814
криминал, исторический, приключения
2007, Россия
7.0
Красный жемчуг любви
мелодрама
2007, Россия / Украина
6.0
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