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1814 1814
Киноафиша Фильмы 1814 Отзывы о фильме «1814»
1814 2007 / Россия
7.4 Оцените
44 голоса Рейтинг IMDb: 6
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Отзывы о фильме «1814»

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nikkie 2 апреля 2015, 12:51
Сходила в кино, еле дождалась зрелища, как Пушкин, произведениями коего зачиьываться должно каждому филологу, бьется с Потрошителем.

Оказалось, однако, что в большей степни - это фильм о российской словесности;)

Кроме шуток- прекрасная стилизация речи. Ну это кроме того, что актерский состав потрясающий, съемка ракурсы великолепны, новые молодые лица, Царское село опять же, кте был каждый.

Впечатлило.

Да Пушкина. Ну кто их не видел?

Никакой интриги.

А тут...

Самое впечатляющее за вест просомтр было следующее: девушка из зала произнесла: "Сейчас он (дущегубец) их (Пушкина и Горчаковым) убьёт!!!".

сказка! Просто сказка.

Ну ладно Горчакова не знать, но про Пушкина....

Вердикт: фильм смотреть всем, чтоыб таких ляпов не было;)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
nikkie 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (nikkie, 28/12/2007 - 00:52:53):Впечатлило.

Да Пушкина. Ну кто их не видел?

тут стерлось:

Потрошитель конечно притянут за уши, совсем все мало мотивировано. Но кто не видел Горчакова?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Беркут 2 апреля 2015, 12:51
отвратительное кино! Ни о чем.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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