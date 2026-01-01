Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Ложное искушение 2006

Оскар 2007 Оскар 2007
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
 Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Берлинале 2007 Берлинале 2007
Выдающийся художественный вклад
Победитель
Выдающийся художественный вклад
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
