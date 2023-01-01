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Ложное искушение
Ложное искушение, 2006: актеры и роли
The Good Shepherd
Ложное искушение
2006 / США
7.5
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Ложное искушение, 2006: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Роберт Де Ниро
Robert De Niro
В ролях
Мэтт Дэймон
Matt Damon
Роберт Де Ниро
Robert De Niro
Анджелина Джоли
Angelina Jolie
Джо Пеши
Joe Pesci
Алек Болдуин
Alec Baldwin
Билли Крудап
Billy Crudup
Майкл Гэмбон
Michael Gambon
Уильям Хёрт
William Hurt
Тимоти Хаттон
Timothy Hutton
Владимир Машков
Джейсон Патрик
Jason Patric
Джон Туртурро
John Turturro
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