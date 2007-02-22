«Ложное искушение»: Рецензия Киноафиши

Фильм, фигурирующий в российском прокате как «Ложное искушение», на самом деле называется «Добрый пастырь» (The Good Shepherd). Добрый Пастырь – один из центральных иконографических образов Христа, так что не случайно в финале возникает выбитая в мраморе цитата из Евангелия от Иоанна: «И познáете истину, и истина сделает вас свободными» (Ин. 8:32). Конечно, и название и цитата имеют иронический смысл, поскольку фильм посвящен ЦРУ, однако негоже вот так запросто удалять значимый христианский слой по совершенно неясным в данном случае (кто кого искушает, да еще и ложно?) прокатным соображениям.

Величие Де Ниро как режиссера состоит в том, что он не стал делать ни «кино про шпионов», ни разоблачительный опус на социально-политическую тему. Его и кинодраматурга Эрика Рота (сценариста «Мистера Джонса», «Форреста Гампа» и «Мюнхена») волнует почти исключительно то, что происходит с человеческим сознанием в измененном, профессионально-конспирологическом состоянии. «Укоренившаяся привычка искать заговоры и измены искажает естественное восприятие»; все простое начинает казаться ложным, все запутанное – ясным. Один из высших чинов спецслужб Уильям Салливан в исполнении самого Де Ниро ярко демонстрирует парадокс, в который попадает мыслящий человек, зараженный вирусом тотального недоверия и шпиономании: подозрительность проникает в душу Америки, и это может ее погубить, но «что бы тебе ни говорили, верить никому нельзя». Настоящий шпион – не тот, кто совершает трюки и фокусы, радующие посторонних зрителей, а тот, кто в силу служебной необходимости поднялся над человеческой слабостью верить ближнему. «Если отбросить завитушки, – замечает Салливан, – мы все – клерки». Персонажи The Good Shepherd – скромные служащие, маленькие и неприметные, мастерящие миниатюрные парусники и играющие на скрипке, болеющие раком и диабетом, читающие Элиота и Джойса. Некоторые критики, посмотрев фильм, принялись сетовать на то, что Де Ниро не ниспослал нам никаких захватывающих эмоций и страстей и что играющий главного героя Мэтт Дэймон, похожий на непробиваемого зубрилу-отличника, очень некстати заменил выбывшего из проекта Лео ДиКаприо, который наверняка выдал бы весомую порцию внутренних борений наподобие тех, что он продемонстрировал в «Отступниках». Однако участие Дэймона как раз и придало картине смысловую целостность и законченность: клерк на службе ее величества страны – никакой не трагический герой, а человек без свойств, и то, что со стороны кажется возможным истолковать в терминах подвига и жертвы, в действительности описывается простым и будничным словом «работа». Вероятно, поэтому исполняемую Дэймоном серую разведывательную мышь, несмотря на блестящие интеллектуальные характеристики персонажа, с блеском «переигрывает» не только творчески неистощимый резидент КГБ Улисс в абсолютно гениальном исполнении уроженца Украины Олега Штефанко (в фильме он значится как Oleg Stefan), но и брошенная коротать жизнь в фактическом одиночестве супруга, пронзительно и тонко воплощенная Анджелиной Джоли.

Ну а поскольку жизнь героев невидимого фронта сведена к функции, вдобавок ломающей естественное восприятие мира, единственной отдушиной и духовной опорой становится патриотическая любовь к родине, взлелеянная в недрах университетских и затем государственных тайных обществ и принимающая законченную форму в словах Уильяма Салливана: «И никаких евреев и негров. И минимум католиков – только потому, что я сам католик». Когда «некоренной» криминальный авторитет в исполнении Джо Пеши замечает, что у ирландцев есть память об их стране, у евреев – их традиция, у негров – их музыка, и спрашивает, а что же есть у теперь уже коренной англосаксонской элиты, закидывающей в бурное море внешней и внутренней политики свои разведывательные сети, то получает великолепный ответ: «Соединенные Штаты Америки. А вы здесь проездом». Вряд ли можно научить доброй пастырской истине еще более доходчиво и эффектно.

Vlad Dracula