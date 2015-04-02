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Жара
Отзывы о фильме «Жара»
Heat
Жара
2006 / Россия
6.2
Оцените
47
голосов
Рейтинг IMDb: 4.3
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Tawka
2 апреля 2015, 12:51
Чего это вы так в штыки фильм воспринимаете?Ну не нравиться вам актерский состав,так не смотрите,а ругать это мы все умеем!
Бондарчук офигенный,и плохое он снять в принципе не может!✊
2 апреля 2015, 12:51
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Feme7
2 апреля 2015, 12:51
Москва один из самых развиваюшихся городов.Достаточно года чтобы вернувшись в Москву из Питера заметить изменения. Мне достаточно месяца.Возвращение в Москву волнительно. 1998 по 2003 проведеные в Москве только обогатило меня всестороне.Наш современный кинематограф не воспренимаю,пока. Но пойду на фильм за приятными воспоминаниями.
2 апреля 2015, 12:51
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qwerty
2 апреля 2015, 12:51
Не особо хорошо, мягко говоря, отношусь к тимати и кочетковой, но их присутствие в фильме его не испортило, факт. Фильм получился очень легким и веселым. В основном благодаря классным актерам, среди которых особо хотелось бы выделить Смольянинова и Дэни Дадаева (могу ошибаться, но вроде это он сыграл обаятельного вора). Плюс небольшие роли Кеосаяна, Рахмановой и актрисы, сыравшей сотрудницу милиции (не знаю, как ее зовут) внесли тот еще калорит в картину. Особенно последняя порадовала: чего только стоит ее умиленное выражение лица, с которым она слушала стихи в исполнении героя Смольянинова. Ну настоящая Джульетта!!! ✊ Проведение параллелей с Питер-FM неизбежно, они действительно чем-то похожи. В основном идеей и настроением, конечно. Но и некоторые сюжетные ходы тоже были позаимствованы из "питерского старшего брата" (героя посадили в обезьянник, а одна из героинь с помощью связей его вытаскивает).
Резюме: фильм действительно очень смешной, смотрится, как бы банально это не звучало, на одном дыхании, заряд отличного настроения гарантирован. 4 с плюсом по 5-бальной системе. Горячо советую!!!
2 апреля 2015, 12:51
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qwerty
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Da-BEST, 24/12/2006 - 20:56:58):
А где будет официальная премьера?
А офмцмальная премьера уже была. Вчера, в каком-то из Кронверков, вроде бы в Заневском Каскаде........
2 апреля 2015, 12:51
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0
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Sancho
2 апреля 2015, 12:51
Не знаю как ты, но я считаю по другому
2 апреля 2015, 12:51
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Dance_girl
2 апреля 2015, 12:51
Фильм очень даже прикольный....:) Уже посмотрела и была очень довольна. Состав актеров просто на все пять баллов.
Тимати и компания молодцы!✊
2 апреля 2015, 12:51
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STiffy
2 апреля 2015, 12:51
Сегодня с друзьями ходили в кино. На "Жару" они неохотно шли, во все горло орали, что тимоти отстой, что фильм отстой значит. Одному было пофиг на что идти, другой на "Волкодава" собирался... Билетов не было, поэтому пошли на "Жару", я ыл рад). Парни корчили рожи, но начался фильм, они успокоились. Фильм, легкий, позитивный. Когда вышли из зала, парни были довольны и сделали вывод, что фильм им понравился.
P.S. Стоит посмотреть.
Бондарчук в фильме лишь актер, а режиссер: Резо Гигинеишвили.
2 апреля 2015, 12:51
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pravda
2 апреля 2015, 12:51
Неее фильм не очень, мягко говоря✊
ну блин верь вам!✊
2 апреля 2015, 12:51
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Ginger1
2 апреля 2015, 12:51
клевый фильм✊
2 апреля 2015, 12:51
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0
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andersoon
2 апреля 2015, 12:51
Меня фильм разочаровал. Сюжет крайне примитивен, сам фильм очень растянут, под самый конец было очень скучно. Правда, порадовала операторская работа, удачно подобранное музыкальное сопровождение, хорошие актеры.
Особого восхищения заслуживает талант пиарщиков канала СТС, которые умеют впаривать подобный ширпотреб, четко понимая целевую аудиторию данного фильма.
Из особенностей, в первую очередь, хотелось бы отметить следующее. Удивило то, что на сеанс пришли в основном тинеджейры, к тому же подавляющее большинство девушки. В связи с чем, на протяжении всего сеанса раздавались аплодисменты, ржачи и следующие реплики:
«ой, какой он тут клевый, посмотри на его машинку»
«класс курточка DG, я тоже такую хочу, а лучше бы мальчик мне такое подарил»
«ой, посмотри какая она тут страшная, я бы лучше сыграла»
«клевенький такой гламурный он тут весь, я бы тоже с ним позажигала»
и др.
Основная идея фильма (также как и у Питера фм)состояла в том, что бы донести важность таких обыкновенных человеческих чувств, как дружба, любовь, уважение и пр. до зрителя, а в итоге все что вызвало восторг у зрителя (зрительниц) это машинки, куртки, тимати, вечеринки и пр.
Вообщем, я это все к тому, что этот фильм не столько о любви и романтике, сколько о лейблах, социальном неравенстве, гламуре и его особой значимости (читай - необходимости) в жизни современной молодежи. Т.е. подобные фильмы лишь только развращают и до того отупевшую молодежь. Поэтому чавкая попкорном они сидели и хлопали в конце сеанса 
2 апреля 2015, 12:51
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Panterka
2 апреля 2015, 12:51
почитала отзывы.. все такие разные.. но чтобы что-то понять надо увидеть самой.. пойдем сегодня сходим..✊
2 апреля 2015, 12:51
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Georgii
2 апреля 2015, 12:51
В наш нелегкий век,когда в кинотеатрах(Живой,Клерки-2,Волчья яма...) и даже в театрах(что намного злее) крутят всякое дерьмо,логично обащаться к подобным форумам чтобы не потерять время зря.Что я и с удовольствием делаю,сам отписываясь тоже.
Всвязи с выше сказанным у меня ВОПРОС к тем участникам которые разводят флуд в начале топика,не смотря фильм или посмотрев только трейлер.
ЗАЧЕМ вы это делаете???✊
Люди,вам че,м-агентов и ICQ не хватает?Или вы настолько тупы или закомплексованы,что вам поговорить не с кем? Понимаете,надо уважать себя и других,тогда форум будет еще более удобным в использовании.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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PARIS
2 апреля 2015, 12:51
Я сегодня этот фильм смотрела!Он мне очень понравился!!!Особенно ЧАДОFF!!!Я советую всем кто любит КОМЕДИИ посмотреть этот фильм!!! А КТО НЕ ЛЮБИТ КОМЕДИИ БЕСПОЛЕЗНО СМОТРЕТЬ!Я ходила с подружкой на этот фильм ей он не очень понравился
(она любит фэнтази),а у меня столько ЭМОЦИЙ...✊
2 апреля 2015, 12:51
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Bushmakk
2 апреля 2015, 12:51
Суперский фильм!!!! Ходила смотреть его ночью с 29 на 30!
Хочу посмотреть его повторно!!! Супер позитив!!✊
2 апреля 2015, 12:51
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0
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Tommy
2 апреля 2015, 12:51
Фильм даже близко не оправдывает ожидания... Говорили мне: не ходи, зачем поперся? Потерянное время✊
2 апреля 2015, 12:51
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0
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Tommy
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение serrb от 06/01/2007 - 13:36:19
Я понял, самое главное внимательно читать твои комментарии к фильмам и делать наоборот... Отсутствие вкуса напрочь...
2 апреля 2015, 12:51
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Diamond
2 апреля 2015, 12:51
Фильм всё же неплохой.Да,он не имеет особого сюжета,типичный современный фильм.Показ всех модных штучек:музыки,машин,одежды.Чем-то напоминает фильм ПитерFM,хотя тот казался глубже.НО...сказать что его не стоит смотреть нельзя,особенно сейчас зимой.Фильм лёгкий,красивый,стильный,динамичный,солнечный,нав рно,и правда в чём-то ЖАРкий.Приятно смотреть лето,солнце,тепло,летнюю одежду и летнюю легкую влюблённость,всё это под такую же легкую музыку.Конечно,это просто пиарход:взаимосвязь с 9 ротой,хотя взаимосвязи впринципе нет,все раскрученные лица и т.д.Непонравилось,что каждый видимо подтащил в фильм"своего":режиссер-Кочеткову,она видно Тимати,Бондарчук-жену,маму-Скобцеву и племянника,конечно,Чадов-будущую(возможно)тёщу Лютаеву и возможно будущую жену,но точно сегодняшнюю девушку,дочь Лютаевой-Агнию Дитковските.Этакая Санта-Барбара.Но посмотреть всё же стоит,окунуться в лето:)))
2 апреля 2015, 12:51
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ILM
2 апреля 2015, 12:51
Ну и нудятина твой отзыв... Такой простенький, радостный фильм- настроение. Люди, выходя из зала улыбались, все без исключения. Я считаю, что фильм нужный, особенно сейчас, в эту безрадостную, серую, не пойми какую зиму. Хотя бы для того, чтобы люди улыбнулись ярким краскам, симпатичным героям, безобидной истории.
У меня сложилось впечатление, что ты смотрел(а) фильм с блокнотом, расставляя плюсы и минусы. Прямо жаль тебя..
Это не тот фильм, над которым думают.Получил порцию хорошего настроения - и все. Пересматривать и ковыряться в нем совершенно никчему.
2 апреля 2015, 12:51
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MAXX
2 апреля 2015, 12:51
✊ ФИЛЬ ПРОСТО БРЕД!!!!!!!
РЕКЛАМА ТИМОТИ!!!!!!
РАСКРУТКИ МОРЕ, СМОТРЕТЬ НЕЧЕГО!!!!
ОЦЕНКА САМАЯ НИЗКАЯ!!!!!✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51
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MaZZai
2 апреля 2015, 12:51
Был на Жаре. Не понравилось. И не потому, что 9 роту не смотрел.
Не знаю, кто увидел в фильме комедию, тем более романтическую? Ну да, может антураж там и комедийный, но сам фильм ПОЛУЧИЛСЯ совсем другим (подозреваю, что авторы этого не задумывали, судя по косвенным признакам). Фильм оставил тягостное впечатление, с героями себя отождествлять ну никак не хочется. Похожее ощущение было после просмотра "8 mile" с Эминемом, но там хоть какой-то позитив в конце был. В Жаре - полная уверенность, что так будет всегда. :-(
Чтобы много не писать о впечатлениях, дам ссылку: http://www.expert.ru/columns/2007/01/12/son/ - с изложенной позицией автора в принципе согласен.
ПыСы: В фильме была пара особо запоминающихся моментов. Например, когда "идейный" рэпер Тимати сидит в КПЗ на нарах и речитативом гонит про "бандитов на меринах" (или майбахах, уже не помню), а перед камерой стоят двое ментов и его с восхищением(!) слушают. Особенно сильно цинизм ситуации начинаешь ощущать, когда вспоминаешь, что все нищие герои фильма гуляют на деньги того самого "бандитского папика". И вот такие же чувства испытываешь на протяжении всего фильма: главные герои фильма туповаты, нищи и безыдейны (а единственное исключение - вор), закон (в лице ментов) бьет дубиной всех кого ни попадя одинаково - и правых, и виноватых; а на "юморной" вопрос "Вы что, тоже турист?" следует такой же "юморной" ответ: "Нет, я грузин". Комедия, млин, так смешно что напиться охота. Самое грустное во всей этой истории - что снимали действительно романтическую комедию по-московски. МОСКВА-УКВ, блин.
2 апреля 2015, 12:51
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MaZZai
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (VS, 15/01/2007 - 15:14:14):
А мне кажется, Манцов слишком польстил этому фильму. Нет там никакой философии ни на сознательном, ни на подсознательном уровнях. Тупой бред зарвавшейся московской шушеры, прорвавшейся к деньгам и СМИ.
Ну я то в этой рецензии нашел следующие выводы:
1. В стране нашей проросли какие-то люди, претендующие на культурную элиту
2. Кино ЖАРА они сняли про то, как они видят страну, "новое поколение" и т.д., т.е. отчасти - как они видят меня
3. Мне эта картинка не нравится, т.к. я в соответствии с ней должен быть безыдейным, нищим духом нахлебником богатенького папочки, у которого я тяну деньги и которого ненавижу; бояться скинхедов и заискивать перед ментами, ну и в том же духе. Плюс еще в итоге я должен быть от всего этого великолепия в восторге
4. Соответственно, по моему мнению, люди, продвигающие мне эти идеи, на элиту не тянут
ПыСы: Про "родоплеменную архаику" при подборе актеров я вообще молчу
2 апреля 2015, 12:51
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marusy
2 апреля 2015, 12:51
Фильм фигня, не чего смотреть, Смотрю и офигива, как можно такое снимать, а тем более этому радоваться.✊
2 апреля 2015, 12:51
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rrrarrr
2 апреля 2015, 12:51
Вот читаю-читаю и думаю, неужели никто не заценил Дэни???!!!✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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Snowtm
2 апреля 2015, 12:51
Так ждали и вот посмотрели...Ну и бред!!!Окончания фильма ждалитока из=за того,чтобы узнать чем же все закончится!?И почему все решили, что режисер Бондарчук?Вообщем не рекомендую.Режесеру дали денег чтобы он еще раз снял эту элитную молодежь для рекламы, Тимати, Качеткова....артисты млин ✊
2 апреля 2015, 12:51
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Катеринка
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение lollypop от 05/01/2007 - 15:51:05
Абсолютно точно подмечено!:)
А в фильме действительно посмотреть было не на что,разве что на Чадова, хотя после "Жары" я в нем как в актере разочаровалась!✊
2 апреля 2015, 12:51
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Sheddesh
2 апреля 2015, 12:51
А может Федя с кем-то поспорил, можно ли заставить наше население хавать семейный тандем нового грузинского великого режиссера и умопомрачительной красотки. Ведь всякое Г хавают после зомбирования. Глядишь, через пару лет увидим жену режиссера в главной роли какого-нибудь многомиллионного блокбастера. Ведь жрут ✊
2 апреля 2015, 12:51
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Бондарчук офигенный,и плохое он снять в принципе не может!✊
Резюме: фильм действительно очень смешной, смотрится, как бы банально это не звучало, на одном дыхании, заряд отличного настроения гарантирован. 4 с плюсом по 5-бальной системе. Горячо советую!!!
А офмцмальная премьера уже была. Вчера, в каком-то из Кронверков, вроде бы в Заневском Каскаде........
Тимати и компания молодцы!✊
P.S. Стоит посмотреть.
Бондарчук в фильме лишь актер, а режиссер: Резо Гигинеишвили.
ну блин верь вам!✊
Особого восхищения заслуживает талант пиарщиков канала СТС, которые умеют впаривать подобный ширпотреб, четко понимая целевую аудиторию данного фильма.
Из особенностей, в первую очередь, хотелось бы отметить следующее. Удивило то, что на сеанс пришли в основном тинеджейры, к тому же подавляющее большинство девушки. В связи с чем, на протяжении всего сеанса раздавались аплодисменты, ржачи и следующие реплики:
«ой, какой он тут клевый, посмотри на его машинку»
«класс курточка DG, я тоже такую хочу, а лучше бы мальчик мне такое подарил»
«ой, посмотри какая она тут страшная, я бы лучше сыграла»
«клевенький такой гламурный он тут весь, я бы тоже с ним позажигала»
и др.
Основная идея фильма (также как и у Питера фм)состояла в том, что бы донести важность таких обыкновенных человеческих чувств, как дружба, любовь, уважение и пр. до зрителя, а в итоге все что вызвало восторг у зрителя (зрительниц) это машинки, куртки, тимати, вечеринки и пр.
Вообщем, я это все к тому, что этот фильм не столько о любви и романтике, сколько о лейблах, социальном неравенстве, гламуре и его особой значимости (читай - необходимости) в жизни современной молодежи. Т.е. подобные фильмы лишь только развращают и до того отупевшую молодежь. Поэтому чавкая попкорном они сидели и хлопали в конце сеанса 
Всвязи с выше сказанным у меня ВОПРОС к тем участникам которые разводят флуд в начале топика,не смотря фильм или посмотрев только трейлер.
ЗАЧЕМ вы это делаете???✊
Люди,вам че,м-агентов и ICQ не хватает?Или вы настолько тупы или закомплексованы,что вам поговорить не с кем? Понимаете,надо уважать себя и других,тогда форум будет еще более удобным в использовании.
(она любит фэнтази),а у меня столько ЭМОЦИЙ...✊
Хочу посмотреть его повторно!!! Супер позитив!!✊
Я понял, самое главное внимательно читать твои комментарии к фильмам и делать наоборот... Отсутствие вкуса напрочь...
У меня сложилось впечатление, что ты смотрел(а) фильм с блокнотом, расставляя плюсы и минусы. Прямо жаль тебя..
Это не тот фильм, над которым думают.Получил порцию хорошего настроения - и все. Пересматривать и ковыряться в нем совершенно никчему.
РЕКЛАМА ТИМОТИ!!!!!!
РАСКРУТКИ МОРЕ, СМОТРЕТЬ НЕЧЕГО!!!!
ОЦЕНКА САМАЯ НИЗКАЯ!!!!!✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊
Не знаю, кто увидел в фильме комедию, тем более романтическую? Ну да, может антураж там и комедийный, но сам фильм ПОЛУЧИЛСЯ совсем другим (подозреваю, что авторы этого не задумывали, судя по косвенным признакам). Фильм оставил тягостное впечатление, с героями себя отождествлять ну никак не хочется. Похожее ощущение было после просмотра "8 mile" с Эминемом, но там хоть какой-то позитив в конце был. В Жаре - полная уверенность, что так будет всегда. :-(
Чтобы много не писать о впечатлениях, дам ссылку: http://www.expert.ru/columns/2007/01/12/son/ - с изложенной позицией автора в принципе согласен.
ПыСы: В фильме была пара особо запоминающихся моментов. Например, когда "идейный" рэпер Тимати сидит в КПЗ на нарах и речитативом гонит про "бандитов на меринах" (или майбахах, уже не помню), а перед камерой стоят двое ментов и его с восхищением(!) слушают. Особенно сильно цинизм ситуации начинаешь ощущать, когда вспоминаешь, что все нищие герои фильма гуляют на деньги того самого "бандитского папика". И вот такие же чувства испытываешь на протяжении всего фильма: главные герои фильма туповаты, нищи и безыдейны (а единственное исключение - вор), закон (в лице ментов) бьет дубиной всех кого ни попадя одинаково - и правых, и виноватых; а на "юморной" вопрос "Вы что, тоже турист?" следует такой же "юморной" ответ: "Нет, я грузин". Комедия, млин, так смешно что напиться охота. Самое грустное во всей этой истории - что снимали действительно романтическую комедию по-московски. МОСКВА-УКВ, блин.
Ну я то в этой рецензии нашел следующие выводы:
1. В стране нашей проросли какие-то люди, претендующие на культурную элиту
2. Кино ЖАРА они сняли про то, как они видят страну, "новое поколение" и т.д., т.е. отчасти - как они видят меня
3. Мне эта картинка не нравится, т.к. я в соответствии с ней должен быть безыдейным, нищим духом нахлебником богатенького папочки, у которого я тяну деньги и которого ненавижу; бояться скинхедов и заискивать перед ментами, ну и в том же духе. Плюс еще в итоге я должен быть от всего этого великолепия в восторге
4. Соответственно, по моему мнению, люди, продвигающие мне эти идеи, на элиту не тянут
ПыСы: Про "родоплеменную архаику" при подборе актеров я вообще молчу
Абсолютно точно подмечено!:)
А в фильме действительно посмотреть было не на что,разве что на Чадова, хотя после "Жары" я в нем как в актере разочаровалась!✊
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