Смотрите на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Заговор дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Борат
Борат, 2006: актеры и роли
Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan
Борат
2006 / США / Великобритания
Трейлер
7.3
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Борат, 2006: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Ларри Чарльз
Larry Charles
В ролях
Саша Барон Коэн
Sacha Noam Baron Cohen
Памела Андерсон
Pamela Anderson
Кен Давитян
Ken Davitian
В прокате
Премьеры
Онлайн
Чебурашка
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, семейный, комедия
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Рецензия
Отзывы
2023, США, триллер, боевик, комедия
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Мира
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, фантастика, приключения, драма, семейный
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Отзывы
2022, США, анимация, комедия, приключения
Турбозавры. Зимние приключения
Отзывы
2022, Россия, семейный, анимация
На краю
Отзывы
2022, США, триллер
13 изгнаний дьявола
Отзывы
2022, Испания, ужасы, триллер
Одни на каникулах
Рецензия
Отзывы
2022, Нидерланды / Швейцария, семейный, приключения, комедия
Иван Царевич и Серый Волк 5
Отзывы
2022, Россия, анимация, приключения, семейный
Непослушник 2
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Отзвуки прошлого
Рецензия
Отзывы
2022, США, боевик, вестерн
Related video
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?