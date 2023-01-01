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Борат
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Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan
Борат
2006 / США / Великобритания
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7.3
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15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
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