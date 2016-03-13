Джимми — покоритель Америки, 2016

«Джимми - повелитель Америки» - это первый полнометражный проект режиссёра Джонатана Кесселмана. В картине снялись такие актёры, как Маз Джобрани («Бесстыдники», «Анатомия страсти»), Джон Хёрд («Пробуждение», «Один дома»), Дианна Руссо («Сплетница», «Белый воротничок») и другие.

Фильм «Джимми - повелитель Америки» снят в лучших традициях известного «Бората». Иранец по имени Джимми выигрывает грин-карту в лотерею и вместе со своей мамой отправляется покорять Америку и исполнять мечты. Однако там его принимают за другого человека, что влечёт за собой целую цепочку совершенно безумных событий.