Джимми — покоритель Америки, 2016

«Джимми - повелитель Америки» - это первый полнометражный проект режиссёра Джонатана Кесселмана. В картине снялись такие актёры, как Маз Джобрани («Бесстыдники», «Анатомия страсти»), Джон Хёрд («Пробуждение», «Один дома»), Дианна Руссо («Сплетница», «Белый воротничок») и другие.
Фильм «Джимми - повелитель Америки» снят в лучших традициях известного «Бората». Иранец по имени Джимми выигрывает грин-карту в лотерею и вместе со своей мамой отправляется покорять Америку и исполнять мечты. Однако там его принимают за другого человека, что влечёт за собой целую цепочку совершенно безумных событий.
- Бюджет картины «Джимми - повелитель Америки» составил 2,5 миллиона долларов
Джимми выиграл грин-карту в лотерею и на всех парах мчится в Штаты. Когда Борат уже забыт, а Бонд пьет свой чай с оливками, пора готовиться к новой встряске! Держись, Америка!