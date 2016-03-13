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Джимми — покоритель Америки Джимми — покоритель Америки
Киноафиша Фильмы Джимми — покоритель Америки
Jimmy Vestvood: Amerikan Hero

Джимми — покоритель Америки, 2016

2016 / США
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12 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Джимми - повелитель Америки» - это первый полнометражный проект режиссёра Джонатана Кесселмана. В картине снялись такие актёры, как Маз Джобрани («Бесстыдники», «Анатомия страсти»), Джон Хёрд («Пробуждение», «Один дома»), Дианна Руссо («Сплетница», «Белый воротничок») и другие.

Фильм «Джимми - повелитель Америки» снят в лучших традициях известного «Бората». Иранец по имени Джимми выигрывает грин-карту в лотерею и вместе со своей мамой отправляется покорять Америку и исполнять мечты. Однако там его принимают за другого человека, что влечёт за собой целую цепочку совершенно безумных событий.

- Бюджет картины «Джимми - повелитель Америки» составил 2,5 миллиона долларов

 

Джимми выиграл грин-карту в лотерею и на всех парах мчится в Штаты. Когда Борат уже забыт, а Бонд пьет свой чай с оливками, пора готовиться к новой встряске! Держись, Америка!

5.0 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в России 19 января 2017
Премьера онлайн 30 сентября 2016
Премьера в мире 13 марта 2016
Возраст 16+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Джонатан Кесселман
Джонатан Кесселман
В ролях
Маз Джобрани
Маз Джобрани
Джон Херд
Джон Херд
Дианна Руссо
Дианна Руссо
Маршалл Манеш
Маршалл Манеш
Мэтт Баллард
Мэтт Баллард
Все актеры и съемочная группа
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7.3333335
Постер фильма Джимми — покоритель Америки 2 постера
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Джимми — покоритель Америки смотреть онлайн

Джимми — покоритель Америки
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Наша рецензия
Обычно, видя в жанрах фильма слово «комедия», люди ждут, что это будет зрелище для смеха. Но в одном из определений комедии говорится, что это может быть просто весёлое произведение. Что ж, именно о весёлом, но, увы, совсем не смешном фильме пойдёт речь в этом тексте. Может проскользнуть слабая тень улыбки, но на искромётные шутки можете не рассчитывать. Итак, речь идёт о картине режиссёра Джонатана Кесселмана «Джимми – покоритель Америки» («Jimmy Vestvood:…
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