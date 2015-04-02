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Борат
Отзывы о фильме «Борат»
Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan
Борат
2006 / США / Великобритания
Трейлер
7.3
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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Alex333
2 апреля 2015, 12:51
Смотрел на прошлой неделе Бората - угорел =)
Хотя юмор специфический в плане географии - расчитан на жителей США
2 апреля 2015, 12:51
0
1
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Alex333
2 апреля 2015, 12:51
Вообще то это не фильм скорее а серия роликов-розыгрышей - участники думают что их и вправду для кахзахского ТВ снимают, в этом то и прикол заключается
2 апреля 2015, 12:51
0
1
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Nozhniza
2 апреля 2015, 12:51
Все таки жаль, что запретили... Есть же люди - на экране пернули - смешно, кого то стошнило - вообще от смеха заливаются... Куда им теперь идти???
Цитата (MM69, 08/11/2006 - 21:05:55):
всемирный еврейский антиборатовский заговор
как может быть заговор "еврейский" и "антиборатовский"?✊
2 апреля 2015, 12:51
0
1
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Borat
2 апреля 2015, 12:51
Госкино РФ запретило прокат фильма об "антиказахском" Борате
В России не будут показывать нашумевший американский фильм "Борат: изучение американской культуры на благо славного народа Казахстана", сатирически описывающий быт и нравы современного Казахстана. Картина выйдет только на DVD✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Bys
2 апреля 2015, 12:51
2Крэйзи Между прочим, официальный представитель Казахстана во Франции помоему, на презентации фильма сказал, что фильм вышел смешным, поучительным и казахи благодарны создателям за коллоссальный пиар своей крошечной страны, о существовании которой не знало больше половины земного шара, а теперь знает и не важно каким образом. Важна заявка о существовании.
Кстати комику этому Казахстан какойто подгон сделал, чуть ли не почетного гражданина.
Это для справки.
Просто наши убогие чинуши не могут делать что-то нормально,
или не делают или лезут в крайности как раз выставляя нашу страну на посмешище.
2 апреля 2015, 12:51
0
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AndreySS
2 апреля 2015, 12:51
Смотрел этот фильм в кинотеатре в Штатах. Американцы просто бились в истерике от смеха! У них этот фильм реально блокбастер, покруче Казино Рояль. Но для русского человека там не очень много смешных моментов, и особого шока русский зритель не испытает (в отличии от американца).
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Милана
2 апреля 2015, 12:51
Удивительно жаркие споры разгорелись по поводу этого фильма...и уже этот факт - огромный ему плюс. О каком унижении казахского народа вы рассуждаете???✊ Так вы же сами становитесь в этом случае одним из героев "Бората"! Неужели не чувствуете? Коэн обладает беспрецедентной обширностью мышления, он сумел показать ВСЕ человеческие недостатки в своем фильме...надеюсь, их не надо перечислять...причем сделал это
самым доходчивым образом - злобно высмеяв. И в данном случае цель оправдывает средства (а они, действительно, весьма пакостны, и в любом другом случае я после первой же его "шутки" выключила бы телевизор). Он, как и герой "Трилогии" писателя Сорокина, буквально пытается пробудить ударом ледяного молота наши сердца. Но делает это по-своему. Да, не всем понятно; да, процентов 20 зрителей просто поржали
над голыми мужиками и экстравагантным бельем главного героя. Но я свято верю, что на планете Земля умных людей чуть больше, чем тупых...и первые вынесли многое для себя из этого фильма...и наверное, объяснили это "многое" вторым...и в итоге первых стало чуть больше, чем вторых. И это просто замечательно✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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Хотя юмор специфический в плане географии - расчитан на жителей США
Цитата (MM69, 08/11/2006 - 21:05:55):всемирный еврейский антиборатовский заговор
как может быть заговор "еврейский" и "антиборатовский"?✊
В России не будут показывать нашумевший американский фильм "Борат: изучение американской культуры на благо славного народа Казахстана", сатирически описывающий быт и нравы современного Казахстана. Картина выйдет только на DVD✊
Кстати комику этому Казахстан какойто подгон сделал, чуть ли не почетного гражданина.
Это для справки.
Просто наши убогие чинуши не могут делать что-то нормально,
или не делают или лезут в крайности как раз выставляя нашу страну на посмешище.
самым доходчивым образом - злобно высмеяв. И в данном случае цель оправдывает средства (а они, действительно, весьма пакостны, и в любом другом случае я после первой же его "шутки" выключила бы телевизор). Он, как и герой "Трилогии" писателя Сорокина, буквально пытается пробудить ударом ледяного молота наши сердца. Но делает это по-своему. Да, не всем понятно; да, процентов 20 зрителей просто поржали
над голыми мужиками и экстравагантным бельем главного героя. Но я свято верю, что на планете Земля умных людей чуть больше, чем тупых...и первые вынесли многое для себя из этого фильма...и наверное, объяснили это "многое" вторым...и в итоге первых стало чуть больше, чем вторых. И это просто замечательно✊
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