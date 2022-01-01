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Сияние Сияние
Киноафиша Фильмы Сияние Сияние, 1980: актеры и роли
The Shining Сияние 1980 / Великобритания / США
7.6 Оцените
43 голоса Рейтинг IMDb: 8.4
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Сияние, 1980: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Стэнли Кубрик Стэнли Кубрик Stanley Kubrick
В ролях
Бэрри Нелсон Джек Николсон Джек Николсон Jack Nicholson Джо Теркел Дэнни Ллойд Danny Lloyd Скэтмэн Крозерс Scatman Crothers
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2011, США, драма, боевик
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