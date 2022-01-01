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Сияние
Сияние, 1980: актеры и роли
The Shining
Сияние
1980 / Великобритания / США
Трейлер
7.6
Оцените
43
голоса
Рейтинг IMDb: 8.4
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Сияние, 1980: актеры и роли
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Режиссер
Стэнли Кубрик
Stanley Kubrick
В ролях
Бэрри Нелсон
Джек Николсон
Jack Nicholson
Джо Теркел
Дэнни Ллойд
Danny Lloyd
Скэтмэн Крозерс
Scatman Crothers
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