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Сияние Сияние
Киноафиша Фильмы Сияние Музыка из фильма «Сияние» (1980)
The Shining Сияние 1980 / Великобритания / США
7.6 Оцените
43 голоса Рейтинг IMDb: 8.4
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Музыка из фильма «Сияние» (1980)

Вся информация о фильме
The Shining (Selections from the Original Motion Picture Soundtrack) - Single
The Shining (Selections from the Original Motion Picture Soundtrack) - Single 2 композиции. Wendy Carlos, Rachel Elkind
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Название Исполнитель / Композитор Время
1 Main Title (The Shining) Wendy Carlos, Rachel Elkind / Wendy Carlos 3:24
2 Rocky Mountains Wendy Carlos, Rachel Elkind / Wendy Carlos 2:53
Доступен список песен из фильма «Сияние» (1980) на портале о кино «Киноафиша». Популярные саундтреки из фильма «Сияние» на разных языках бесплатны для онлайн прослушивания.
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