В 4 сезоне 16 серии сериала «Однажды в сказке» наивный Крюк использует свою сложную историю с Урсулой, чтобы выяснить об одной драгоценной вещице загадочного Голда. Последний и королевы Тьмы допрашивают Августа, желая получить информацию об авторе.