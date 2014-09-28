В 4 сезоне 16 серии сериала «Однажды в сказке» наивный Крюк использует свою сложную историю с Урсулой, чтобы выяснить об одной драгоценной вещице загадочного Голда. Последний и королевы Тьмы допрашивают Августа, желая получить информацию об авторе.
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