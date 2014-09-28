В 4 сезоне 12 серии сериала «Однажды в сказке» из-за заклинания нового врага всем героям приходится собирать свою жизнь по кусочкам. Реджина оказывается в очень трудной ситуации. Судьба Крюка под вопросом.
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