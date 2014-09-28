В 4 сезоне 17 серии сериала «Однажды в сказке» Крюк говорит Эмме, что ее судьба поставлена на карту. Реджина ведет злодеев в погоню за диким гусем. Генри делает прорыв в своих поисках автора, но Мэри Маргарет и Дэвиду нужно время.
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