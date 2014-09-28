В 4 сезоне 19 серии сериала «Однажды в сказке» в сказочной Англии 1920-х годов живет юная Круэлла. Ее мать-деспот терроризирует свою дочь. Для этого она очень скверно обходится с далматинцами. Круэлла заперта на чердаке.
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