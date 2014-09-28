В 4 сезоне 21 серии сериала «Однажды в сказке» прямолинейная Эмма возвращается в сказочный городок. Ехидная Реджина и Робин ищут выходы из странных последствий, связанных с беременностью Зелены. Здоровье загадочного Голда под вопросом.
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