В 4 сезоне 20 серии сериала «Однажды в сказке» прямолинейную Эмму шокирует тот факт, что дочь злобной Малефисенты, Лили, на самом деле является ее ближайшей подругой из прошлой жизни. Ехидная Реджина объединяется с очередным сильным союзником.