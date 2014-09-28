В 4 сезоне 20 серии сериала «Однажды в сказке» прямолинейную Эмму шокирует тот факт, что дочь злобной Малефисенты, Лили, на самом деле является ее ближайшей подругой из прошлой жизни. Ехидная Реджина объединяется с очередным сильным союзником.
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