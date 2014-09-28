В 4 сезоне 18 серии сериала «Однажды в сказке» прямолинейная Эмма все еще не оправилась после того, как узнала правду об истории ее родителей с Малефисентой. Но она должна сосредоточиться на поиске автора, который свободно разгуливает в Сторибруке.