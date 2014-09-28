В 4 сезоне 3 серии сериала «Однажды в сказке» на Мэриан накладывается ледяное заклятие. Жители Сторибрука возлагают вину на Эльзу. Одна женщина, которая владеет кафе-мороженым, тоже скрывает некие волшебные способности.
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