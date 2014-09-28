В 4 сезоне 5 серии сериала «Однажды в сказке» ехидная Реджина неохотно объединяется с нелюбимой Эммой, чтобы отыскать таинственную Снежную Королеву. Нервная Мэри Маргарет и Дэвид готовятся к своему первому свиданию вдали от своего ребенка.