В 4 сезоне 23 серии сериала «Однажды в сказке» автор пытается восстановить баланс между добром и злом. Станет ли загадочный Голд когда-нибудь хорошим человеком или темные силы завладели им навсегда? Без помощи Реджины и Эммы не обойтись.