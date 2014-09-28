В 4 сезоне 23 серии сериала «Однажды в сказке» автор пытается восстановить баланс между добром и злом. Станет ли загадочный Голд когда-нибудь хорошим человеком или темные силы завладели им навсегда? Без помощи Реджины и Эммы не обойтись.
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