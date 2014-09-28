В 4 сезоне 11 серии сериала «Однажды в сказке» Сторибрук находится в состоянии хаоса, а все жители заколдованы чарами Снежной Королевы. Дэвид может только наблюдать, когда ехидная Реджина сталкивается с Мэри Маргарет в эпической битве.
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