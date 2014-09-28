В 4 сезоне 14 серии сериала «Однажды в сказке» супруги подозревают, что Круэлла и Урсула приехали в их городок в поисках чего-то большего, такого, что грозит раскрыть страшную тайну. Эмма настроена узнать всю правду о новых гостьях.