В 4 сезоне 14 серии сериала «Однажды в сказке» супруги подозревают, что Круэлла и Урсула приехали в их городок в поисках чего-то большего, такого, что грозит раскрыть страшную тайну. Эмма настроена узнать всю правду о новых гостьях.
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