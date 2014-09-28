В 4 сезоне 1 серии сериала «Однажды в сказке» испуганная и растерянная Эльза попадает в сказочный городок. Она боится каждого жителя, потому что не умеет контролировать свою силу. Загадочный Голд находит интригующий предмет.
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