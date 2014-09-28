В 4 сезоне 6 серии сериала «Однажды в сказке» герои идут по следу неуловимой Снежной Королевы, которая когда-то была приемной матерью молодой Эммы, чьи воспоминания об этом событии давно стерлись. Белль отправляется в Аренделл.
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