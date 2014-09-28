В 4 сезоне 2 серии сериала «Однажды в сказке» Эльза намерена найти свою сестру Анну, но пугается Эммы и случайно заманивает их обеих в ледяную пещеру. Там ужасно низкая температура, и жизнь Эммы вновь оказывается в опасности.
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