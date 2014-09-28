В 4 сезоне 8 серии сериала «Однажды в сказке» в загадочном Аренделле Снежная Королева делает все возможное, чтобы вбить клин в сестринские отношения Эльзы и Анны. Задача оказывается одной из самых сложных. Силы Эммы покидают девушку.