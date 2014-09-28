В 4 сезоне 4 серии сериала «Однажды в сказке» прямолинейная Эмма берет все в свои руки и приглашает Крюка на свидание. Бывший пират навещает загадочного Голда и просит, чтобы его рука была снова прикреплена.
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